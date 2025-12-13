Δείτε αναλυτικά το διεκδικητικό πλαίσιο με τα αιτήματα των αγροτών. Όσα θα στείλουν στην κυβέρνηση.

«Αγώνας μέχρι τέλους» διεμήνυσαν οι αγρότες από τη Νίκαια της Λάρισας βάζοντας «μπλόκο» στο ραντεβού που τους έκλεισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα μετά το νέο «όχι» στη συνάντηση με τον υπουργό και την απόφασή τους να συνεχίσουν στα μπλόκα, ο Παύλος Μαρινάκης, από τη Βουλή και τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, έκανε και νέο κάλεσμα για διάλογο, σημειώνοντας: «Όταν προβάλλεις τα αιτήματά σου χωρίς να θέλεις καν να τα συζητήσεις, μάλλον ο διάλογος για εσένα είναι προσχηματισμός. Επιμένω εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό και επαναλαμβάνω την έκκληση μας για διάλογο, χωρίς ταλαιπωρία της κοινωνίας. Ναι σε διάλογο, όχι σε κλειστούς δρόμους. Όχι σε ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να κάνουν τη χημειοθεραπεία τους, σε ανθρώπους που θέλουν να πάνε στα παιδιά τους, στη δουλειά τους».

Πάντως το διεκδικητικό πλαίσιο των αγροτών με τα αιτήματά τους που θα στείλουν στην κυβέρνηση είναι τα ακόλουθα:

1)Παραγραφή διώξεων από τη Βουλή

2)Καταβολή χρωστούμενων

3)Κατώτερες εγγυημένες τιμές

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

4)Ρεύμα στα 7 λεπτά, αφορολογητο πετρέλαιο στη μάνικα

5)Μείωση κόστους

6)Κατάργηση χρηματιστηρίου ενέργειας

7)Κατάργηση ΦΠΑ σε εφόδια

8)Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για 2025

9)Η επιδότηση στην παραγωγή

10)Απαγόρευση παράνομων ελληνοποιήσεων στα εισαγόμενα

11)Ευλογιά

12)Εμβολιασμός

13)Πλήρη αποζημίωση

14)Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος

15)Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών

16)Αποζημίωση από καταρροικο πυρετό

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

17)Να μοιραστούν τα κλεμμένα στους πραγματικούς δικαιούχους

18)Να εξυγιάνει ΟΠΕΚΕΠΕ και να υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός και να μην περάσει ΟΠΕΚΕΠΕ

19)Να δοθούν ονόματα στη δημοσιότητα

20)Απαγόρευση παράνομων ελληνοποιήσεων σε εισαγόμενα

Επίσης θα υπάρχει ειδικό παράρτημα και για μελισσοκόμους και για αλιείς.

Όσα προηγήθηκαν στη Νίκαια της Λάρισας

Ηχηρό μήνυμα έστειλαν αγρότες από 57 μπλόκα - και από την Κρήτη - που συμμετείχαν στη συνεδρίαση του Συντονιστικού στη Νίκαια Λάρισας, όπου αποφασίστηκε να μην δεχτούν την πρόσκληση του πρωθυπουργού για διάλογο το απόγευμα της Δευτέρας στο Μαξίμου, ωστόσο του στείλουν τα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες λένε «όχι σε έναν προσχηματικό διάλογο», τονίζοντας ότι «θα πάμε μόνο αν έχει να μας δώσει κάτι». Συνεχίζουν τον αγώνα τους με την ελπίδα, όπως είπαν, να συμπαρασύρουν όλες τις κοινωνικές ομάδες.

«Μην διανοηθείτε να σπάσετε τα μπλόκα», προειδοποίησαν.

«Δύσκολη αυτή η περίοδος, αλλά βγήκαμε στο δρόμο. Έχουμε χρέος στους γονείς που παρέδωσαν τη γη, στα νέα παιδιά, στην ελληνική κοινωνία να παραμείνουμε εκεί», τόνισαν αγρότες από το Άργος.

«Όποιος πάει σε συνάντηση με Μητσοτάκη είναι προδότης», είπαν αγρότες από το μπλόκο του Μπράλου.

«Για τα νέα παιδιά, που είναι μαζικά στα μπλόκα, πρέπει να μείνουμε μέχρι τέλους, να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν», τόνισαν εκπρόσωποι από δύο μπλόκα στην Πιερία.

Αγρότες από τον Δομοκό, τόνισαν: «Η αγροτική πολιτική είναι σαν τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Μόνο που ο σιδηρόδρομος σκότωσε τα παιδιά μας και η αγροτική πολιτική διώχνει τα παιδιά μας».

«Δεν θα κάνουμε πίσω», λένε και οι αγρότε από τα μπλόκα στην Ηλεία, τονίζοντας «Δεν θα πάμε σε καμία συνάντηση. Όποιος φεύγει και συναντιέται είναι προδότης».

Εκπρόσωποι του αγτοτικού κόσμου στην Κρήτη, τόνισαν: «Από την πρώτη στιγμή καταδικάσαμε αυτούς που πήγαν. Χαφιέδικα κατασκευάσματα. Το αγροτικό κίνημα Κρήτης δεν έχει σχέση με αυτούς. "Χασάπηδες" και "Φραπέδες" είναι συνεταιριζόμενοι όχι συνδικαλιστές».

Αυστηρό μήνυμα έστειλαν από το ισχυρό μπλόκο στον Ε65: «Δεν έχουμε το δικαίωμα στη σιωπή. Δεν είμαστε "Φραπέδες" εμείς».

«Δεν θα πάμε στον πρωθυπουργό να τρώμε μελομακάρονα και κουραμπιέδες»

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού Χανίων, Λιλικάκης Κώστας δήλωσε από τα μπλόκα πως: «Συμμετείχαμε στη σύσκεψη διότι από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη τα προβλήματα είναι κοινά.

Από την Παρασκευή κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να πάμε στο Υπουργείο και να τρώμε μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Θέλουμε λύσεις στα προβλήματά μας. Ο Υπουργός γνωρίζει και τα προβλήματα αλλά και τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων όλης της χώρας.

Δε θα κάνουμε πίσω αν δε λυθούν τα προβλήματα».

{https://www.youtube.com/watch?v=yE7zw1CkLQ4}

«Μέχρι τη δικαίωση»

Νωρίτερα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους στην κατάμεστη αίθουσα όταν είπε ότι ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί «μέχρι να δικαιωθούμε».

«Συγχαρητήρια σε όλους για τον αγώνα επιβίωσης ενάντια στην καταστολή. Δημιουργήσαμε τσουνάμι μπλόκων, με τη στήριξη της κοινωνίας, ηθικά και υλικά. Ο δικός μας αγώνας είναι αγώνας της κοινωνίας», τόνισε ο Ρ. Μαυρούδας.

Συνέχισε λέγοντας ότι «βρισκόμαστε σε κρίσιμη καμπή. Ασκούμε πίεση στην κυβέρνηση που έπεσε στο κενό η όποια προσπάθειά της να κάμψει τους αγρότες. Είναι τεράστια η δύναμη που έχουμε με τα μπλόκα. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε από τους δρόμους με άδεια χέρια. Είναι ξεσηκωμός».



Ζήτησε διάλογο «μόνο με εχέγγυα λύσης προβλημάτων» και όχι «προσχηματικό».

«Κανείς δεν δικαιούται στο όνομα των μπλόκων να κάνει συνάντηση πίσω από τις πλάτες των αγροτών. Την προδοσία πολλοί αγάπησαν, τον προδότη ουδείς», είπε με νόημα.

Παρόντες οι μελισσοκόμοι

Το παρών στη συνεδρίαση του Συντονιστικού των αγροτικών μπλόκων έδωσαν και μελισσοκόμοι, που μέχρι σήμερα είναι παρόντες σε όλα τα μπλόκα, καθώς όπως υποστηρίζουν «αφανίζεται η μελισσοκομία».

«Αφού αγνοούν κτηνοτρόφους σκεφτείτε τι γίνεται με μελισσοκομία», σχολίαζαν, επισημαίνοντας ότι «ο αγώνας τώρα ξεκινάει».

«Η κυβέρνηση με λύσσα θα επιδιώξει συνάντηση. Ήδη κάποιοι Κρητικοί τσίμπησαν. Να μείνουμε ενωμένοι», είπε μελισσοκόμος από το Καλπάκι Ιωαννίνων.

Αλιείς Μαγνησίας: Μην πέσετε στην παγίδα

«Μην πέσετε στην παγίδα», προειδοποίησαν οι αλιείς της Μαγνησίας, που ακόμα μετρούν τις πληγές του Daniel. «Πήραμε ψίχουλα. Όποιος σπάσει τα μπλόκα, θα πάρει στο λαιμό του τα παιδιά του και τα παιδιά μας».

Ο αγώνας συνεχίζεται

Δείτε εδώ τα μπλόκα που στήνονται σε πραγματικό χρόνο (JoDi graphics)

{https://exchange.glomex.com/video/v-dex1v94uzy4x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στάση αναμονής στη Δυτική Ελλάδα - Παραμένουν τα μπλόκα

Ααγρότες και κτηνοτρόφοι της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας παραμένουν στα μπλόκα που υπάρχουν σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dewwf78dvytd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στην Αιτωλοακαρνανία, εξακολουθεί να παραμένει κλειστός για όγδοη συνεχόμενη ημέρα ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή του Μεσολογγίου παραμένουν στο μπλόκο της γέφυρας του Ευήνου, ενώ συνάδελφοί τους από την Ναυπακτία και την Δωρίδα, που έχουν στήσει μπλόκο στην γέφυρα του Μόρνου, συνεχίζουν τις ενημερωτικές δράσεις.

Ταυτόχρονα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας εξακολουθούν να βρίσκονται στο μπλόκο στην Αμβρακία οδό, ενώ σχεδιάζουν δράσεις στα διόδια του Ακτίου.

Στην Αχαΐα, παραμένει κλειστός για έκτη συνεχόμενη ημέρα ο κόμβος της Εγλυκάδος στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας και η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται μέσα στο οδικό δίκτυο της πόλης, από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Γλαύκου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dewxp7pzq475?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ακόμη, αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Αχαΐας και της Αιγιάλειας συνεχίζουν να παραμένουν στα μπλόκα της Κάτω Αχαΐας και της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να βρίσκονται στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου, καθώς και στο μπλόκο στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου, στην περιοχή των Λεχαινών.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, αγρότες και κτηνοτρόφοι εισήλθαν το βράδυ της Παρασκευής με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στο κέντρο της πόλης του Πύργου.

Δυναμική η κινητοποίηση στο λιμάνι Θεσσαλονίκης - Πέταξαν σανό σε πολιτικά γραφεία στη Λάρισα

Μεγάλο συλλαλητήριο των αγροτών πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με τους αγρότες να αποκλείουν συμβολικά την πύλη του λιμανιού. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η προσέλευση τους, με κόρνες, σημαίες και καπνογόνα.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν αγρότες από το νομό Θεσσαλονίκης, αλλά και όμορους νομούς. Οι αγρότες ολοκλήρωσαν την κινητοποίησή τους, δύο ώρες νωρίτερα από τον αρχικό τους προγραμματισμό σε συνεννόηση με τις Αρχές και συντονισμένα όπως είχαν φτάσει στο λιμάνι, αποχώρησαν, ενώ άνοιξαν κανονικά οι πύλες στο λιμάνι και οι αγρότες επέστρεψαν στα μπλόκα τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dewggfs2dmwx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το απόγευμα της Παρασκευής, οι αγρότες πραγματοποίησαν διαμαρτυρία με τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας έξω από τα πολιτικά γραφεία των τριών Λαρισαίων βουλευτών της ΝΔ.

Ξεκίνησαν από το γραφείο του Χρήστου Καπετάνου, συνέχισαν σε αυτό του Μάξιμου Χαρακόπουλου και κατέληξαν στο γραφείο του Χρήστου Κέλλα. Οι αγρότες εκτός από τα τρακτέρ, είχαν μαζί τους σανό, το οποίο σκόρπισαν στις εισόδους των πολυκατοικιών όπου στεγάζονται τα πολιτικά γραφεία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dewdzydry10p?integrationId=40599y14juihe6ly}