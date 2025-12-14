Το πανεπιστήμιο Brown αριθμεί περίπου 11.000 φοιτητές.

Στη σύλληψη ενός ατόμου που σχετίζεται με την επίθεση στο πανεπιστήμιο του Brown στις ΗΠΑ ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Πρόβιντενς.

Ένα «πρόσωπο ενδιαφέροντος» για το μακελειό που άφησε πίσω του δύο νεκρούς φοιτητές βρίσκεται υπό κράτηση, δήλωσε ο δήμαρχος στο CNN νωρίς το πρωί της Κυριακής (ώρα ΗΠΑ).

Ο δήμαρχος της Πρόβιντενς, Μπρετ Σμάιλι, δήλωσε ότι «δυστυχώς, αυτή είναι μια ημέρα που η πόλη και η πολιτεία του Ρόουντ Άιλαντ προσεύχονταν να μη ζήσουν ποτέ», αναφερόμενος στο νέο περιστατικό ένοπλης βίας που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.

Όλοι οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν ήταν φοιτητές, δήλωσε η πρόεδρος του ιδρύματος, Κριστίνα Πάξον σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα προς την κοινότητα, χαρακτηρίζοντας την ημέρα «απίστευτα τραγική». «Η αστυνομία της Πρόβιντενς έχει συμβουλεύσει το πανεπιστήμιο να παραμείνει κλειστό. Πρόκειται για σημείο στο οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες και προτεραιότητα έχει η ασφάλεια όλων».

Σε συνέντευξη Τύπου, ο υποδιευθυντής της αστυνομίας Τιμ Ο' Χάρα ανέφερε, βάσει του υλικού από τις κάμερες, ότι ο δράστης περιγράφεται ως «ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα και γύρω στην ηλικία των 30», διευκρινίζοντας ότι τα κίνητρά του παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση του πανεπιστημίου, ο ένοπλος άρχισε να πυροβολεί κοντά στο κτήριο «Barus & Holley», όπου εκείνη την ώρα διεξάγονταν εξετάσεις.

Άμεσα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα προς φοιτητές και προσωπικό, με σαφείς οδηγίες: «Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας».

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε δημοσιογράφους: «Είναι τρομερό», προσθέτοντας ότι «το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα και όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά».