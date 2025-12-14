Τουλάχιστον 12 νεκροί από την επίθεση ενόπλων στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

Τουλάχιστον 12 νεκροί και περίπου 30 τραυματίες από τη σημερινή επίθεση ενόπλων κατά τον εορτασμό της εβραϊκής εορτής Χάνουκα στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ.

Η επίθεση χαρακτηρίζεται από την αστυνομία της Αυστραλίας, αλλά και αξιωματούχους ως μία τρομοκρατική επίθεση.

Ένας ύποπτος ένοπλος σκοτώθηκε κι ένας άλλος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με δήλωση του Επιτρόπου της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας Μαλ Λάνιον, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

{https://x.com/RealAlexJones/status/2000194613219328121}

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων και δύο αστυνομικών που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον ίδιο επίτροπο.

Η αστυνομία ερευνά την ενδεχόμενη συμμετοχή ενός τρίτου ενόπλου στην επίθεση, ενώ ειδική ομάδα πυροτεχνουργών εξετάζει αρκετές συσκευές αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, είπε ο Λάνιον.

Ο Μάικ Μπουργκές, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών της Αυστραλίας δήλωσε ότι ένας από τους υπόπτους για την επίθεση, ήταν γνωστός στις αρχές, ενώ δεν είχε αξιολογηθεί ως άμεση απειλή.

«Άκουσα 50 πυροβολισμούς»

Μάρτυρες είπαν ότι οι πυροβολισμοί διήρκεσαν περίπου 10 λεπτά, με αποτέλεσμα περίπου 1.000 παραθεριστές να αρχίζουν να τρέχουν στην παραλία, τους κοντινούς δρόμους και τα πάρκα.

«Ετοιμαζόμουν να πάω σπίτι και έφτιαχνα την τσάντα μου, έπαιρνα τις σαγιονάρες μου, ήμουν έτοιμος να προλάβω το λεωφορείο μου και μετά άρχισα να ακούω τους πυροβολισμούς», είπε ο Μάρκος Καρβάλιο, 38 ετών, κάτοικος της περιοχής όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

«Όλοι πανικοβληθήκαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε κι εμείς. Έτσι αφήσαμε τα πάντα πίσω, όπως σαγιονάρες, τα πάντα. Απλώς τρέξαμε στον λόφο», είπε. «Πρέπει να άκουσα, δεν ξέρω, ίσως, περίπου 40, 50 πυροβολισμούς».

{https://x.com/BabakTaghvaee1/status/2000204862269632822}

Μία από τις πιο διάσημες παραλίες του κόσμου, το Μπόντι, είναι συνήθως γεμάτο με ντόπιους και τουρίστες.

Η αντίδραση ΗΠΑ και Ισραήλ

Οι ΗΠΑ «καταδικάζουν έντονα» την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12 άνθρωποι όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον τους στη διάρκεια των εορτασμών της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα, ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση σε αυτόν τον κόσμο. Οι προσευχές μας είναι μαζί με τα θύματα αυτής της φρικιαστικής επίθεσης, με την εβραϊκή κοινότητα, αλλά και με τον λαό της Αυστραλίας» ανέφερε ο Ρούμπιο στην ανάρτησή του.

{https://www.youtube.com/watch?v=vD90wxry4Dk}

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ κατήγγειλε «μια σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων» και ζήτησε από την Αυστραλία να λάβει περισσότερα μέτρα για να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό, μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον δέκα άνθρωποι.

«Αυτή τη στιγμή οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων που είχαν πάει να ανάψουν το πρώτο κερί για το Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ», δήλωσε ο Χέρτσογκ στη διάρκεια εκδήλωσης στην Ιερουσαλήμ.

{https://www.youtube.com/watch?v=aVhLn7m1yUA}

Ο Ρόμπερτ Γκρέγκορι επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας έκανε λόγο για μια «εντελώς προβλέψιμη τραγωδία». Η κυβέρνηση της Αυστραλίας, υπό τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι, «είχε λάβει επανειλημμένα προειδοποιήσεις, αλλά δεν έλαβε επαρκή μέτρα για να προστατεύσει στην εβραϊκή κοινότητα», κατήγγειλε ο Γκρέγκορι μιλώντας στο AFP.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση. «Αυτά είναι τα αποτελέσματα της αντισημιτικής βίας στους δρόμους της Αυστραλίας τα τελευταία δύο χρόνια, με τις αντισημιτικές και εμπρηστικές εκκλήσεις για “Παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα” να γίνονται πραγματικότητα σήμερα», τόνισε ο Σάαρ.

«Αν γίναμε στόχος σκοπίμως με αυτόν τον τρόπο, είναι ένα γεγονός μιας κλίμακας που κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», είχε δηλώσει λίγο νωρίτερα ο Άλεξ Ρίβτσιν στέλεχος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας μιλώντας στο Sky News. Πρόσθεσε επίσης ότι ο σύμβουλος επικοινωνίας του τραυματίστηκε στην επίθεση.

{https://www.youtube.com/watch?v=SJtq75x_IWA}

Στην Αυστραλία έχει σημειωθεί μια σειρά αντισημιτικών επιθέσεων εναντίον συναγωγών, κτιρίων και οχημάτων μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.