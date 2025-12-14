Αστυνομικοί και πράκτορες του FBI χτενίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή την πανεπιστημιούπολη, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας για να φθάσουν στα ίχνη του δράστη. Μέχρι στιγμής, οι έρευνες έχουν αποβεί άκαρπες, ενώ δεν έχει βρεθεί το όπλο του εγκλήματος.

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του ενόπλου που σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους – εκ των οποίων οκτώ σοβαρά – στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου Μπράουν, στην πόλη Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ.

«Δυστυχώς, αυτή είναι μια ημέρα που η πόλη Πρόβιντενς και η πολιτεία του Ρόουντ Άιλαντ προσεύχονταν να μη συμβεί ποτέ», δήλωσε ο δήμαρχος Μπρετ Σμάιλι, αναφερόμενος στις ένοπλες επιθέσεις που συγκλονίζουν συχνά την αμερικανική κοινή γνώμη.

Ο αστυνομικός υποδιευθυντής Τιμ Ο’Χάρα δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως δράστης της επίθεσης ήταν «ένας μαυροντυμένος άνδρας», του οποίου τα κίνητρα παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διεύθυνση του πανεπιστημίου, ο ένοπλος άρχισε να πυροβολεί κοντά στο τμήμα «Barus & Holley» όπου διεξάγονταν εξετάσεις. «Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας», ανέφερε το προειδοποιητικό μήνυμα από τη διεύθυνση του πανεπιστημίου Μπράουν, το οποίο αριθμεί περίπου 11.000 φοιτητές.

Αρχικά αναφέρθηκε πως ένας ύποπτος συνελήφθη, αλλά η πληροφορία διαψεύστηκε λίγο αργότερα.

Για τους πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη ενημερώθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι τρομερό», είπε σε δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας πως «το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτήν την ώρα είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα και όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά».

Ο άνδρας που πιστεύεται ότι είναι ο ύποπτος περιγράφεται ως ντυμένος με σκούρα ρούχα και ηλικίας περίπου 30 ετών.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι πιθανόν φορούσε μια γκρι μάσκα καμουφλάζ.

Ένας άνδρας που θεωρείται ότι εμπλέκεται στο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο να περπατά στην οδό Χόουπ, κοντά στο σημείο της επίθεσης. Σύμφωνα με την περιγραφή της αστυνομίας, φορούσε σκούρα ρούχα, εκτιμάται ότι είναι περίπου 30 ετών και, σύμφωνα με μαρτυρίες, ενδέχεται να είχε καλύψει το πρόσωπό του με γκρι μάσκα παραλλαγής.

Ο δήμαρχος της Πρόβιντενς, Μπρετ Σμάιλι, δήλωσε ότι την Κυριακή θα υπάρξει αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων σε όλη την πόλη, ενώ επανέλαβε ότι δεν συνιστά την ακύρωση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του Σαββατοκύριακου, παρά το γεγονός ότι ο ύποπτος δεν έχει ακόμη συλληφθεί.

Σε καθεστώς lockdown η περιοχή

Σύμφωνα με μια προειδοποίηση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του πανεπιστημίου στις 11:06 μ.μ. (τοπική ώρα, 8.06 π.μ. ώρα Ελλάδας), οι άνθρωποι που βρίσκονται σε κτίρια κατοικιών εντός της περιμέτρου που έχει αποκλειστεί στο πανεπιστήμιο Brown έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν στα καταφύγιά τους μέχρι να τους συνοδεύσουν οι αρχές σε ασφαλές μέρος.

«Η αστυνομία θα εισέλθει σε όλα τα διοικητικά (μη οικιστικά) κτίρια εντός της περιμέτρου που σημειώνεται με κόκκινα κουτιά στον χάρτη για να συνοδεύσει όλα τα άτομα σε ασφαλή μέρη εκτός της περιμέτρου», ανέφερε η προειδοποίηση.

«Για όλες τις τοποθεσίες (εντός και εκτός της περιοχής), η παραμονή στο χώρο παραμένει σε ισχύ — εκτός εάν συνοδεύεστε από αστυνομικό, αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να μετακινηθείτε εντός ή κοντά στο πανεπιστήμιο».

Η έρευνα για τον δράστη είναι δύσκολη καθώς χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονταν στους δρόμους του Πρόβιντενς χθες το βράδυ, είτε για να κάνουν τα χριστουγεννιάτικα ψώνια τους είτε για να παρακολουθήσουν συναυλίες και εκδηλώσεις, εξήγησαν οι τοπικοί αξιωματούχοι.