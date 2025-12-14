Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγία Όλγα, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Αιματηρό περιστατικό με ανταλλαγή πυροβολισμών σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (14/12) στην περιοχή του Μενιδίου.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, μία συμπλοκή κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με αποτέλεσμα ένας άνδρας να δεχθεί πυρά και να τραυματιστεί στο πόδι.

Προανάκριση και έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό διενεργούν οι αστυνομικοί της ασφάλειας που έφτασαν στο σημείο και προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό.

