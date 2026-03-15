Η στήλη σας είχε ενημερώσει πρώτη, από τον περασμένο Αύγουστο, πως ο πρωθυπουργός αποφάσισε να προχωρήσει στην ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα.
Η ανακοίνωση της ανανέωσης της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη, θα ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου.
Και αυτό καθώς για τις 8 Απριλίου είναι προγραμματισμένη η Γενική Συνέλευση της Τραπέζης της Ελλάδας.
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις θέσεις των αντιπροέδρων, καθώς θεωρείται βέβαιον ότι θα επιχειρήσει να «τρουπώσει» ο Άλεξ Πατέλης, ο μέχρι πρότινος διευθυντής του οικονομικού γραφείου Μητσοτάκη.
Αλλά για τις θέσεις των αντιπροέδρων θέλουμε ένα εξάμηνο ακόμη...
Β.Σκ.