Τρίτη θητεία στη Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η στήλη σας είχε ενημερώσει πρώτη, από τον περασμένο Αύγουστο, πως ο πρωθυπουργός αποφάσισε να προχωρήσει στην ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα.

Η ανακοίνωση της ανανέωσης της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη, θα ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου.

Και αυτό καθώς για τις 8 Απριλίου είναι προγραμματισμένη η Γενική Συνέλευση της Τραπέζης της Ελλάδας.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις θέσεις των αντιπροέδρων, καθώς θεωρείται βέβαιον ότι θα επιχειρήσει να «τρουπώσει» ο Άλεξ Πατέλης, ο μέχρι πρότινος διευθυντής του οικονομικού γραφείου Μητσοτάκη.

Αλλά για τις θέσεις των αντιπροέδρων θέλουμε ένα εξάμηνο ακόμη...

Β.Σκ.