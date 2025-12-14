Ο Ολυμπιακός έχει εκτός για το ματς, τους Μπιανκόν, Ρέτσο και Ροντινέι, ενώ ο Άρης δεν υπολογίζει για το ντέρμπι τους Αλφαρέλα, Σούντμπεργκ, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Μεντίλ και Δώνη.

Ο Άρης θα υποδεχθεί στις 20:00 τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για το μεγάλο ντέρμπι της 14ης αγωνιστική της Super League.

Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός «τρέχει» ένα νικηφόρο σερί 7 αγώνων στη Super League και θα ψάξει το διπλό που θα τον διατηρήσει μόνο πρώτο στη βαθμολογία της Super League, ενώ ο Άρης αναζητά ένα θετικό αποτέλεσμα που θα του δώσει… ώθηση για τη συνέχεια της σεζόν, μετά από ένα διάστημα με μία νίκη σε 9 αγώνες.

Οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση ζωντανά από το κανάλι Novasports Prime.

Η προαναγγελία της Super League

Οι έξι από τις δέκα τελευταίες αναμετρήσεις των δύο ομάδων έχουν τελειώσει με σκορ 2-1, με τις τέσσερις νίκες να ανήκουν στον Άρη και τις άλλες δύο στον Ολυμπιακό. Στη δεκάδα των αποτελεσμάτων υπάρχουν ακόμη δύο ισοπαλίες με 1-1 και δύο νίκες των Ερυθρολεύκων με 4-2 και 1-0.

Ο Άρης θα υποδεχθεί για 67η φορά τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής/Super League, και στις προηγούμενες 66 αναμετρήσεις ο Ολυμπιακός έχει μια μικρή υπεροχή, αφού έχει επικρατήσει σε 23 ματς, ο Άρης έχει 20 νίκες και 23 αναμετρήσεις έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλες.

Το ευρύτερο σερί που έχει καταφέρει να δημιουργήσει ο Άρης απέναντι στον Ολυμπιακό είναι τα εννέα διαδοχικά ματς χωρίς ήττα, και έχει καταγραφεί δύο φορές. Την πρώτη φορά, ήταν από το 0-0 της 9ης Φεβρουαρίου 1975 μέχρι και τις 18 Μαρτίου 1984, όταν και ηττήθηκε με 3-2. Σε αυτό το διάστημα είχε 4 νίκες και 5 ισοπαλίες. Το δεύτερο σερί ήταν από τις 3 Ιανουαρίου 1988, όταν ηττήθηκε 2-1, μέχρι τις 8 Μαΐου 2000, πάλι με σκορ 1-0. Ο απολογισμός του ήταν 4 νίκες και 5 ισοπαλίες.

Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός δημιούργησε το δικό του σερί στην αρχή των αναμετρήσεων, αφού επικράτησε με 3-1 στην πρώτη τους συνάντηση για την Α’ Εθνική, και ο Άρης έκανε την παρθενική του νίκη στις 7 Ιανουαρίου 1968. Σε αυτά τα οκτώ ματς που κράτησε το αήττητο του Ολυμπιακού, είχε πέντε νίκες και τρεις ισοπαλίες.

ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

66 ΑΓΩΝΕΣ

20 ΝΙΚΕΣ ΑΡΗΣ

23 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

23 ΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΓΚΟΛ: 68-79