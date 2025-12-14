Ένας από τους Ουκρανούς διαπραγματευτές, ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Κισλίτσα, προανήγγειλε «μια ημέρα συναντήσεων» και δημοσίευσε μια φωτογραφία του στο Βερολίνο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Ουκρανός πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα μια «αξιοπρεπή» ειρήνη και εγγυήσεις ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί ξανά στη χώρα του, καθώς προετοιμάζεται για μια συνάντηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους και τους Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου στο Βερολίνο.

Αν και δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα συμμετέχει στις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο Δευτέρα στη γερμανική πρωτεύουσα, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, όπως και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ θα βρίσκονται στη Γερμανία για συνομιλίες με Ουκρανούς και Ευρωπαίους.

Η επιλογή να σταλεί ο Γουίτκοφ, ο οποίος ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Ρωσία αναφορικά με το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, φαίνεται να αποτελεί ένδειξη ότι η Ουάσινγκτον βλέπει μια πιθανότητα προόδου, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας το 2022.

«Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη με αξιοπρεπείς όρους και είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητικά. Οι επόμενες ημέρες θα είναι γεμάτες διπλωματία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποφέρει αποτελέσματα», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/1999936068406173924}

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποδέχεται τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες σε μια σύνοδο κορυφής στη γερμανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα, την πιο πρόσφατη μιας σειράς δημόσιων εκδηλώσεων υποστήριξης προς τον Ουκρανό ηγέτη από συμμάχους του σε όλη την Ευρώπη.

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία εργάζονται για να βελτιώσουν την πρόταση των ΗΠΑ, η οποία κρίθηκε ιδιαίτερα ευνοϊκή προς τη Ρωσία.

Στο μεταξύ ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανοί παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα μετά τα ρωσικά πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών, ενώ ανήρτησε και φωτογραφίες φλεγόμενων ή κατεστραμμένων κτιρίων.

«Η Ρωσία παρατείνει τον πόλεμο και επιδιώκει να προκαλέσει όσο το δυνατόν περισσότερες βλάβες στον λαό μας», τόνισε.

«Συνολικά, οι Ρώσοι εκτόξευσαν περισσότερα από 1.500 drones, σχεδόν 900 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 46 πυραύλους διαφόρων τύπων εναντίον της Ουκρανίας αυτή την εβδομάδα», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.