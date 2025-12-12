Με drones και πυραύλους η επίθεση των Ρώσων στα ουκρανικά λιμάνια.

Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν με drones και πυραύλους σε δύο λιμάνια της Ουκρανίας, στην Οδησσό, προκαλώντας ζημιές σε τουρκικά πλοία, ενώ τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε.

Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες για ένα τουρκικό πλοίο το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες, μετά την επίθεση στο λιμάνι του Τσερνομόρσκ. Λίγο αργότερα, εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού της Ουκρανίας δήλωσε σδτο Reuters ότι προκλήθηκαν ζημιές σε τρία τουρκικά πλοία.

«Η επίθεση είχε στόχο την μη στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα και την εμπορική ναυτιλία. Η Ρωσία επιτίθεται συστηματικά σε λιμενικές υποδομές που παρέχουν μεταφορά τροφίμων και φορτίων για τις παγκόσμιες αγορές», δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ολέξι Κουλέμπα.

Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτηση πως από ρωσικό βομβαρδισμό στο λιμάνι Τσερνομόρσκ προκλήθηκαν ζημιές σε μη στρατιωτικό πλοίο. Η τουρκική διαχειρίστρια εταιρεία Cenk Denizcilik ανακοίνωσε πως ότι το φορτηγό πλοίο CENK T υπέστη ζημιές από πυραυλική επίθεση σήμερα σε αυτό το λιμάνι.

Το CENK Τ εκτελεί δρομολόγια ανάμεσα στο Καρασού της Τουρκίας και την Οδησσό. Το πλοίο χτυπήθηκε λίγο μετά τον ελλιμενισμό, με συνέπεια να προκληθεί πυρκαγιά, ανέφερε ακόμα η Cenk Denizcilik.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Το σημερινό πλήγμα, όπως και τόσα άλλα πριν από αυτό, δεν είχε κανένα στρατιωτικό σκοπό», τόνισε ο Ζελένσκι. Η επίθεση «αποδεικνύει ξανά ότι οι Ρώσοι όχι μόνο αρνούνται να πάρουν στα σοβαρά τη διπλωματική ευκαιρία που υπάρχει, αλλά επίσης συνεχίζουν τον πόλεμο, στοχεύοντας στο να καταστρέψουν την κανονική ζωή στην Ουκρανία», συμπλήρωσε.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/1999513523471122796}