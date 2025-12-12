Ο Βασίλης Τερλέγκας μίλησε για την απώλεια των γονιών του.

Στην κάμερα της εκπομπής, «Happy Day», μίλησε ο Βασίλης Τερλέγκας, όπου και αποκάλυψε ορισμένε άγνωστες πτυχές της προσωπικής του ζωής.

Όπως φαίνεται λοιπόν και από το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, ο τραγουδιστής, απάντησε στα ερωτήματα του δημοσιογράφου, ενώ μίλησε και για την πρεμιέρα του: «Κάνουμε ένα πρόγραμμα τελείως διασκεδαστικό για τον κόσμο, για να έρθει να ξεσπάσει, να ξεθολώσει το μυαλό του με όσα συμβαίνουν γύρω μας, να ξεφύγει λιγάκι».

Με αφορμή αυτό, ο δημοσιογράφος, τον ρώτησε αν κατά τη διάρκεια της πορείας στη μουσική σκηνή τον είχε ενοχλήσει ο χαρακτηρισμός «σκυλάς». Ο ίδιος, πάνω σε αυτό τοποθετήθηκε ως εξής: «Δεν με ενόχλησε ποτέ ο χαρακτηρισμός «σκυλάς». Δεν με ενδιαφέρουν αυτά, δεν ασχολούμαι. Δεν βλέπω σκύλους εδώ, μόνο ανθρώπους βλέπω».

Όσα ανέφερε ο Βασίλης Τερλέγκας για την απώλεια των γονιών του

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μάλιστα, αναφέρθηκε και σε δύσκολες στιγμές που βίωσε στην καριέρα του, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στην απώλεια των γονιών του. Αρχικά, όπως ανέφερε, όταν «έφυγε» ο πατέρας του από τη ζωή, τραγούδησε την ίδια μέρα, ενώ και πριν από λίγες ημέρες που έχασε την μητέρα σε ηλικία 103 ετών, επέστρεψε στην Αθήνα και στα επαγγελματικά του καθήκοντα:

«Μου έχει τύχει δύο φορές να χάσω κάποιον και μετά να πάω να τραγουδήσω. Η μία φορά ήταν όταν έχασα τον πατέρα μου και γύρισα την ίδια μέρα και τραγούδησα… Και η άλλη πρόσφατα που πέθανε η μητέρα μου 103 ετών. Πήγα στα Καλάβρυτα, έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω και όπως μου είχε ζητήσει, ξαναγύρισα στην Αθήνα και τραγούδησα γεμάτος με χαρά γιατί μου την άφησε ο Θεός μέχρι εκεί».

Τέλος, ρωτήθηκε για την πίστη του και απάντησε σχετικά με το τι εννοούσε σε παλαιότερη δήλωση που είχε κάνει, όταν είπε ότι ο θεός του άλλαξε το λάστιχο:

«Είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Κάθε μέρα βιώνω το θαύμα της γέννησης. Διάβασες εσύ να λέω ότι ο Θεός κατέβηκε από τον ουρανό και μου άλλαξε το λάστιχο; Ήταν κάποια παρέμβαση γιατί εγώ ήμουν στο δρόμο και από εκεί ούτε ταξί δεν περνούσε. Δεν τρελάθηκα ακόμα να πω ότι κατέβηκε ο Θεός και μου άλλαξε το λάστιχο, δεν τρελάθηκα ακόμη».

