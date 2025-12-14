Συνέβη την ώρα που ο υπάλληλος ήταν απασχολημένος. Η έκκληση του ιδιοκτήτη.

Κλοπή από κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο Ηράκλειο σημειώθηκε μέρα μεσημέρι.

Ζευγάρι βρέθηκε εντός του καταστήματος προσποιούμενο ότι κοιτάζει τα ράφια του μαγαζιού.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του zarpanews.gr, την ώρα που ο υπάλληλος, ήταν απασχολημένος και δεν είχε το βλέμμα του πάνω στο ζευγάρι, ο άνδρας βρήκε τρόπο και με γρήγορες κινήσεις άρπαξε ένα κινητό (iPhone) από το ράφι του καταστήματος, βάζοντάς το στην τσέπη του.

Ανενόχλητος και σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, συνέχισε τη βόλτα του εντός του καταστήματος, ενώ η κοπέλα που είναι μαζί του, κοιτούσε ατάραχη τις κινήσεις του. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, αντιλήθφηκε λίγο αργότερα την κλοπή, ενώ προοχώρησε άμεσα σε καταγγελία στην Αστυνομία προσκομίζοντας το οπτικοακουστικό υλικό.

Ακόμα, έγινε γνωστοποίηση στην εταιρεία για κλοπή ώστε η συσκευή να κλειδωθεί και να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Ο ιδιοκτήτης συνιστά, στους καταστηματάρχες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά αυτές τις γιορτινές ημέρες που η κίνηση στα καταστήματα είναι αυξημένη.

Δείτε το βίντεο με τις κινήσεις του δράστη, όπως καταγράφηκαν από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης:

{https://www.youtube.com/watch?v=2eUhrE56DMk}

