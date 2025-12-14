Αμέσως μετά θα μεταφερθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και θα ζητήσουν να λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.

Στο κτίριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έφτασαν το πρωί της Κυριακής (14.12.2025) οι 15 από τους 16 συλληφθέντες για το σκάνδαλο είσπραξης των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, αμέσως μετά θα μεταφερθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ενώπιον του ευρωπαίου εισαγγελέα και όπως έχει γίνει γνωστό θα ζητήσουν να λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.

Οι συλληφθέντες ξεκίνησαν χθες το βράδυ με πλοίο από την Κρήτη κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και γύρω στις 6.30 το πρωί έφτασαν στον Πειραιά. Εννέα από τους συλληφθέντες αναχώρησαν με κλούβα της Αστυνομίας και έξι με συμβατικά οχήματα το βράδυ του Σαββάτου, με προορισμό το λιμάνι του Ηρακλείου.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ περιγράφει το mondus operandi της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραξε 1,7 εκατομμύρια ευρώ ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι ως αρχηγός της οργάνωσης θεωρείται ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Μύρωνας Χιλετζάκης.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο λογιστής και διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος είναι και κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς και η σύζυγός του, δικηγόρος Χρυσάνθη Κουτάντου.