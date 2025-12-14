Το πηγάδι έχει συνολικό βάθος περίπου 15 μέτρων, με τη στάθμη του νερού να φτάνει τα 7 μέτρα.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε μια ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση διάσωσης 13χρονης, η οποία έπεσε σε πηγάδι στην περιοχή των Κροκεών Λακωνίας, το μεσημέρι του Σαββάτου 13/12.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το spartanews, η ανήλικη έπαιζε κρυφτό με άλλα παιδιά και, στην προσπάθειά της να βρει σημείο να κρυφτεί, πάτησε επάνω στο πηγάδι, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν τα προστατευτικά και να πέσει στο εσωτερικό του.

Ευτυχώς, κατά την πτώση της δεν τραυματίστηκε σοβαρά ούτε έχασε τις αισθήσεις της, καταφέρνοντας να πιαστεί από το τοιχώμα και να παραμείνει στην επιφάνεια του νερού. Ωστόσο, το νερό ήταν ιδιαίτερα παγωμένο και όσο περνούσε η ώρα η κατάσταση γινόταν κρίσιμη, καθώς η 13χρονη άρχισε να εμφανίζει σημάδια υποθερμίας.

Τα υπόλοιπα παιδιά ειδοποίησαν άμεσα για βοήθεια και καθοριστική αποδείχθηκε η γρήγορη επέμβαση του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Κροκεών, με τους πυροσβέστες να καταφέρνουν τον απεγκλωβισμό της.

Μετά τη διάσωση, η ανήλικη μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, παρουσιάζοντας συμπτώματα έντονης υποθερμίας. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η υγεία της δεν διατρέχει πλέον κανέναν κίνδυνο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dexvm8xwv9ap?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η επιχείρηση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη σημαντική προσφορά των εθελοντών πυροσβεστών. Τα εύσημα αποδίδονται στον διοικητή του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Κροκεών Λευτέρη Κουμάνδαρο και στους εθελοντές πυροσβέστες που συμμετείχαν στο περιστατικό , καθώς και στον Κώστα Μανωλακάκη από τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Μυρτιάς.