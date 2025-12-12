To Billionaires' Bunker δεν θα επιστρέψει για δεύτερη σεζόν στο Netflix.

Παρά το γεγονός ότι προέρχεται από τους δημιουργούς του παγκόσμιου φαινομένου Money Heist (La casa de papel) και αποτελεί ένα από τα πιο ακριβά και φιλόδοξα πρότζεκτ του Netflix, o streamer αποφάσισε να κόψει το Billionaires' Bunker και άρα να μην προχωρήσει σε δεύτερη σεζόν του.

Η επιβεβαίωση για την ακύρωση της σειράς έρχεται από την ισπανική El País, και συγκεκριμένα από το χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας που μεταξύ άλλων ανακοινώνει τη δεύτερη σεζόν του Berlin.



Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα, το Billionaires' Bunker κόπηκε με συνοπτικές διαδικασίες και αθόρυβα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.



Θυμίζουμε ότι η σειρά κυκλοφόρησε στο Νetflix στις 19 Σεπτεμβρίου 2025 και ακολουθούσε μια ομάδα δισεκατομμυριούχων που καταφεύγουν σε ένα πολυτελές, ρετρό-φουτουριστικό καταφύγιο αναμένοντας τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Πάου Σιμόν, η Αλίθια Φαλκό, η Μιρέν Ιμπαργκουρέν, η Αγκουστίνια Μπίσιο και ο Χοακίν Φουριέλ ήταν ανάμεσα στο καστ, με τη σειρά να γυρίζεται εν μέρει στο προάστιο Τρες Κάντος, βόρεια της Μαδρίτης.

Το Billionaires' Bunker ήταν ένα αρκετό φιλόδοξο πρότζεκτ αν και με τεράστιο βάρος στις «πλάτες» του, λόγω της σαρωτικής επιτυχίας του La casa de papel. Παράλληλα, η μεγάλη διαφημιστική καμπάνια πλάσαρε τη σειρά ως τη ναυαρχίδα του Netflix Ισπανίας.



Η ακύρωση της σειράς προκαλεί μεγάλη απογοήτευση στους φαν, καθώς η πρώτη σεζόν ολοκληρώνεται αφήνοντας το φινάλε ανοιχτό για την -υποτιθέμενη- δεύτερη συνέχεια, με αποτέλεσμα ιστορίες και ερωτηματικά να παραμένουν άλυτα και αναπάντητα.

Ο Diego Ávalos, Αντιπρόεδρος Περιεχομένου του Netflix στην Ισπανία, είχε δηλώσει σε προηγούμενη συνέντευξή του ότι, «δεν υπήρξε ποτέ σειρά τόσο φιλόδοξη στην ιστορία της Ισπανίας όσο το El refugio atómico».

Μετά την κυκλοφορία της πρώτης σεζόν, σε μια συνέντευξη με την ισπανική ιστοσελίδα Espinof, ο Άλεξ Πίνα είχε αφήσει να εννοηθεί ότι σχεδίαζαν μια δεύτερη σεζόν, λέγοντας: «Έχουμε σκεφτεί πώς να ξεκινήσουμε ξανά τα πράγματα, αφού έπρεπε να το κάνουμε για να γράψουμε το φινάλε της σεζόν. Έτσι, αυτό που συμβαίνει αμέσως μετά αναλύεται, καθώς και ιδέες για το πώς να γίνεις ακόμα πιο κακός και σκληροπυρηνικός. Αυτό που δεν έχουμε σκεφτεί ακόμα είναι πώς θα διαμορφωθεί η δεύτερη σεζόν».



Ως απάντηση στις κακές γλώσσες που θα πουν ότι το Billionaires' Bunker πήγε άπατο στα νούμερα, αναφέρουμε ότι η σειρά συμπεριλήφθηκε στα εβδομαδιαία Τοπ 10 του Netflix για τέσσερις εβδομάδες μεταξύ 14 Σεπτεμβρίου και 12 Οκτωβρίου, συγκεντρώνοντας 152 εκατομμύρια ώρες προβολής και 20,7 εκατομμύρια ολοκληρωμένες προβολές. Σε σύγκριση με άλλες ισπανικές πρεμιέρες σειρών τα τελευταία χρόνια, το Billionaires' Bunker τα πήγε αρκετά καλά, ωστόσο όχι τόσο καλά όσο το spin-off του La Casa de Papel, Berlin.

Εκεί που ίσως χάλασε η συνταγή, είναι ότι δεν φαινόταν να σταθεροποιείται στα ημερήσια Τοπ 10 του Netflix. Ενώ εμφανίστηκε στα 10 κορυφαία του streamer σε 90 χώρες, παρέμεινε κατά μέσο όρο μόνο 20 ημέρες στα ημερήσια Toπ 10 παγκοσμίως και 36 συνεχόμενες ημέρες στην Ισπανία.

Δεδομένου του προϋπολογισμού της σειράς, ίσως το Netflix ήλπιζε ότι θα προσέλκυε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η σειρά απέτυχε επίσης να κερδίσει τους κριτικούς, συγκεντρώνοντας μόλις 33% στο Rotten Tomatoes.

Φαίνεται ότι μετά το La Casa de Papel, ο Άλεξ Πίνα δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει το κοινό του Netflix. Το πρώτο του αγγλόφωνο πρότζεκτ ακυρώθηκε αμέσως μετά την πρώτη του σεζόν, και ενώ το Sky Rojo διήρκε τρεις σεζόν, ποτέ δεν έφτασε τα ύψη τηλεθέασης του Money Heist.