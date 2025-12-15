Όλες οι νέες σειρές και ταινίες που κυκλοφορούν στο Netflix την εβδομάδα 15 - 21 Δεκεμβρίου 2025.

Το Emily in Paris επιστρέφει με την πέμπτη σεζόν του αυτή την εβδομάδα στο Netflix και αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των συνδρομητών. Η νέα σεζόν περιλαμβάνει 10 επεισόδια και ακολουθεί την Emily σε Ρώμη και Βενετία.

Επίσης, αυτή την εβδομάδα αξίζει μια ματιά στη Μεγάλη Πλημμύρα και στο ντοκιμαντέρ 1975: Η Χρονιά που Άλλαξε τις ΗΠΑ.

Σειρές του Netflix

Η Γαστρονομική Πάλη των Τάξεων: Σεζόν 2 (Culinary Class Wars: Season 2)

Κυκλοφορεί 16 Δεκεμβρίου



Νέοι μάγειρες από τη Μαύρη Κουτάλα αντιμετωπίζουν ελίτ σεφ από τη Λευκή Κουτάλα σε μια επική μαγειρική αναμέτρηση. Ποιος θα αντέξει τη θερμοκρασία και ποιος θα καεί;

{https://youtu.be/9QOkMXEcU_s?si=oHyFALlL2SrC2e9N}



Τι Έχει Μέσα το Κουτί (What's In The Box?)

Κυκλοφορεί 17 Δεκεμβρίου



Σε αυτό το τηλεπαιχνίδι με παρουσιαστή τον Νιλ Πάτρικ Χάρις, παίκτες απαντούν ερωτήσεις γνώσεων για να κερδίσουν –ή να κλέψουν– εντυπωσιακά κρυμμένα βραβεία.

{https://youtu.be/u9EGXbKNJN4?si=Yg7I8UFfRtKoA5yI}



Νταντά Γένους Αρσενικού: Σεζόν 3 (The Manny: Season 3)

Κυκλοφορεί 17 Δεκεμβρίου



Καθώς η Χιμένα αγωνίζεται να σώσει την εταιρεία της, η σχέση της με τον Γκαμπριέλ αντιμετωπίζει αναποδιές. Μπορεί η αγάπη τους να νικήσει ή είναι αυτό το τέλος;



Η Έμιλι στο Παρίσι: Σεζόν 5 (Emily in Paris: Season 5)

Κυκλοφορεί 18 Δεκεμβρίου



Η Έμιλι χαιρετά πια στα Ιταλικά και προσπαθεί να ξαναβρεί τον εαυτό της στη Ρώμη. Όμως, ποιος κάνει ντόλτσε βίτα όταν μπλέκει τον έρωτα, την καριέρα και την αφοσίωση;

{https://youtu.be/uI54qqXt2r8?si=OjuyWlsF1Iquk0vV}

Ταινίες του Netflix

Η Μεγάλη Πλημμύρα (The Great Flood)

Κυκλοφορεί 19 Δεκεμβρίου



Την -ενδεχομένως- τελευταία μέρα της Γης, μια μάχη ζωής και θανάτου σ' ένα πλημμυρισμένο διαμέρισμα γίνεται γρήγορα η μοναδική ελπίδα της ανθρωπότητας να επιβιώσει.

{https://youtu.be/ErWfGyLp5h8?si=jt5hocRH8FweKT7n}

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Φόνος στο Μονακό (Murder in Monaco)

Κυκλοφορεί 17 Δεκεμβρίου



Μονακό, 1999. Ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου πεθαίνει στο ρετιρέ του. Αυτό το ντοκιμαντέρ ερευνά τη δολοφονία του δισεκατομμυριούχου Έντμοντ Σάφρα.

{https://youtu.be/XbE_jwpTD1E?si=o6Wrg9qGwNZWPfuv}

1975: Η Χρονιά που Άλλαξε τις ΗΠΑ (Breakdown: 1975)

Κυκλοφορεί 19 Δεκεμβρίου



ΗΠΑ, 1975. Μια εποχή κοινωνικών και πολιτικών αναταραχών εμπνέει μια σειρά από πρωτοποριακές ταινίες σε αυτό το ντοκιμαντέρ του βραβευμένου με Oscar Μόργκαν Νέβιλ.

{https://youtu.be/M35kWPGmI1M?si=hzxD--0Qmmegjohe}

Netflix K&F Series

Υποθέσεις Ζώων: Κεφάλαιο 6 (The Creature Cases: Chapter 6)

Κυκλοφορεί 15 Δεκεμβρίου



Η διευθύντρια Σκρατς αναθέτει στους πράκτορές της νέες συναρπαστικές υποθέσεις ζώων, ενώ ο Σαμ και η Κιτ επιστρέφουν για να διαλευκάνουν νέα μυστήρια σε όλο τον κόσμο!

