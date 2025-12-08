Προσφορά ύψους 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Paramount για τη Warner Bros.

Η Paramount Skydance ανακοίνωσε εχθρική προσφορά εξαγοράς της Warner Bros Discovery ύψους 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με το Netflix.

Έπειτα από «πόλεμο» προσφορών επί εβδομάδες με την Paramount και την Comcast, το Netflix «επικράτησε» την Παρασκευή, εξασφαλίζοντας συμφωνία ύψους 83 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα κινηματογραφικά στούντιο και την πλατφόρμα streaming της Warner Bros. Η συμφωνία εγκρίθηκε από τα διοικητικά συμβούλια και των δύο εταιρειών.

Η Paramount απευθύνθηκε απευθείας στους μετόχους, χαρακτηρίζοντας καλύτερη την προσφορά της. Στην ανακοίνωση ανέφερε ότι θα πληρώσει 30 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, εκτιμώντας την αξία της εταιρείας σε περίπου 108 δισεκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους. Ακόμα, η Paramount ανέφερε ότι απευθύνθηκε στους μετόχους επειδή το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros «επιδιώκει μια κατώτερη πρόταση» που θα οδηγήσει σε μια «δύσκολη διαδικασία έγκρισης» από τις ρυθμιστικές αρχές.

Η προσφορά της Paramount περιλαμβάνει την εξαγορά όλης της Warner Bros., συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών στούντιο, του HBO Max και των καλωδιακών καναλιών, στα οποία περιλαμβάνεται το CNN. Τα τηλεοπτικά δίκτυα δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία με το Netflix.

«Πιστεύουμε ότι η προσφορά μας θα δημιουργήσει ένα ισχυρότερο Χόλιγουντ. Είναι προς το συμφέρον της δημιουργικής κοινότητας, των καταναλωτών και της κινηματογραφικής βιομηχανίας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον.

Η προσφορά της Paramount περιλαμβάνει χρηματοδότηση από την Affinity Partners του- γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ- Τζάρεντ Κούσνερ, τα επενδυτικά ταμεία της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ και από τη L'imad Holding Co, η οποία ανήκει στην κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι.