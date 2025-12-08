Όλες οι νέες σειρές και ταινίες που κυκλοφορούν στο Netflix την εβδομάδα 8 - 14 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Ρόουαν Άτκισον, ο αγαπημένος μας Mr. Bean, επιστρέφει ως γκαφατζής μπαμπάς στη νέα σειρά του Netflix, Man Vs Baby, η Βαρκελώνη γίνεται η Πόλη των Σκιών και η Λάρα Κροφτ στη δεύτερη σεζόν της animated σειράς Tomb Raider, γυρίζει όλο τον πλανήτη για να βρει αρχαία αφρικανικά κειμήλια.



Απόλυτος πρωταγωνιστής της νέας εβδομάδας (8-14/12) στο Netflix, είναι ομολογουμένως η τρίτη -και η καλύτερη σύμφωνα με τις κριτικές- ταινία Wake Up Dead Man: Στα Μαχαίρια (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery) με τον Ντάνιελ Κρεγκ να επιστρέφει στο ρόλο του ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ, πλαισιωμένος -για ακόμα μια φορά- από ένα all star cast.

Σειρές του Netflix

Pax Massilia: Σεζόν 2 (Blood Coast: Season 2)

Κυκλοφορεί 9 Δεκεμβρίου



Με τον Λιές στη φυλακή και μια βίαιη συμμορία να διεκδικεί τον έλεγχο του εμπορίου ναρκωτικών στη Μασσαλία η ομάδα απειλείται περισσότερο από ποτέ εσωτερικά κι εξωτερικά.

Το Ατύχημα: Σεζόν 2 (The Accident: Season 2)

Κυκλοφορεί 10 Δεκεμβρίου



Έναν χρόνο μετά την τραγωδία, ο πόνος παραμένει για τέσσερις οικογένειες, ενώ νέα μυστικά έρχονται στην επιφάνεια. Τώρα, καλούνται να επιλέξουν: λύτρωση ή εκδίκηση.

{https://youtu.be/kgw4DebD1g0?si=pMKomkwKI8uoMUaO}

Άνθρωπος Εναντίον Μωρού (Man Vs Baby)

Κυκλοφορεί 11 Δεκεμβρίου



Ενόψει των Χριστουγέννων, ένας γκαφατζής μπαμπάς αναλαμβάνει να φυλάξει ένα πολυτελές ρετιρέ στο Λονδίνο, χωρίς να γνωρίζει ότι πρέπει να φροντίσει κι ένα χαμένο μωρό.

{https://youtu.be/zHhR3daI3bY?si=56dBCDUIyOkUbYn3}

Tomb Raider: Ο Θρύλος της Λάρα Κροφτ: Σεζόν 2 (Tomb Raider: The Legend of Lara Croft: Season 2)

Κυκλοφορεί 11 Δεκεμβρίου



Η Λάρα γυρίζει όλο τον πλανήτη για να βρει αρχαία αφρικανικά κειμήλια προτού πέσουν στα χέρια μιας πρωτοπόρου της τεχνολογίας και καταστρέψει τον κόσμο.

{https://youtu.be/v-UgqcoSz5c?si=kOYcE4t3kO9cj184}

Η Πόλη (The Town)

Κυκλοφορεί 11 Δεκεμβρίου

Η ηθική και οι σχέσεις μιας ομάδας φίλων με οικονομικές δυσκολίες δοκιμάζονται όταν ανακαλύπτουν τέσσερις σακούλες με κλεμμένα χρήματα στη γενέτειρά τους.

{https://youtu.be/C4NGShEM6qM?si=PUS7yHssBeFlv5PE}

Η Πόλη των Σκιών (City of Shadows)

Κυκλοφορεί 12 Δεκεμβρίου



Όταν η Βαρκελώνη ξυπνά με ένα πτώμα να κρέμεται φλεγόμενο από ένα από τα πιο διάσημα κτίρια του Γκαουντί, ένας αστυνομικός σε αναστολή γυρίζει για να πιάσει τον δολοφόνο.

{https://youtu.be/2wMZ2duscG4?si=PW0ovQxi1eXQfHhk}



Σπίτι για τα Χριστούγεννα: Σεζόν 3 (Home for Christmas: Season 3)

Κυκλοφορεί 12 Δεκεμβρίου



Για να κατευνάσει τον επίμονο πόνο των περσινών Χριστουγέννων, η Γιοχάνε αποφασίζει να απολαύσει τις φετινές γιορτές χωρίς ερωτικά βάσανα... ή τουλάχιστον έτσι πιστεύει.

{https://youtu.be/8nvt9criR4M?si=8uPIdtFBK6FPnLye}

Ταινίες του Netflix

Wake Up Dead Man: Στα Μαχαίρια (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery)

Κυκλοφορεί 12 Δεκεμβρίου



Ο ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ συνεργάζεται μ' έναν έντιμο νεαρό ιερέα για να εξιχνιάσουν ένα αδύνατο έγκλημα στην εκκλησία μιας μικρής πόλης που κρύβει μια σκοτεινή ιστορία.

{https://youtu.be/0hc8yz5-d5Y?si=wyM-E7YKu-gvrA3j}

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Σάιμον Κάουελ: Η Επόμενη Πράξη (Simon Cowell: The Next Act)

Κυκλοφορεί 10 Δεκεμβρίου



Ο δημιουργός ειδώλων Σάιμον Κάουελ ψάχνει το νέο boy band σ' αυτήν την τρυφερή σειρά, όπου νεαρά ταλέντα με μεγάλα όνειρα διεκδικούν τη δική τους ευκαιρία για δόξα.

Netflix K&F Film

Καλά Δωρούγεννα από τον Έλμο και τον Μαρκ Ρόμπερ (Elmo and Mark Rober's Merry Giftmas)

Κυκλοφορεί 8 Δεκεμβρίου



Ο Έλμο και η παρέα του από το Σέσαμι Στριτ συνεργάζονται με τον πρώην μηχανικό της NASA –πλέον YouTuber– Μαρκ Ρόμπερ και φτιάχνουν ξεχωριστά δώρα για τα Χριστούγεννα.

Μην χάσετε επίσης

12/12/2025