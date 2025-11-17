O Ντάνιελ Κρεγκ τα βρίσκει σκούρα στη νέα και πιο επικίνδυνη υπόθεση του Μπενουά Μπλανκ.

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα ένα ολοκαίνουργιο τρέιλερ για το Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, δίνοντας μια ακόμα ματιά στην επερχόμενη τρίτη ταινία της σειράς και σε ένα απίθανο έγκλημα που θα πρέπει να εξιχνιάσει ο Μπενουά Μπλανκ του Ντάνιελ Κρεγκ.

Αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη υπόθεση για τον κομψό ντετέκτιβ. Ακόμη και για τον Μπλανκ, το μυστήριο που βρίσκεται στο επίκεντρο της τελευταίας ταινίας μυστηρίου του Ράιαν Τζόνσον φαίνεται να είναι «απολύτως αδύνατο».

Το νέο τρέιλερ αποκαλύπτει περισσότερα για την ιστορία της επερχόμενης ταινίας. Αφού ο Τζέφερσον Γουίκς σκοτώνεται μυστηριωδώς, ο πάστορας Τζουντ Ντιπλέντισι του Τζος Ο'Κόνορ είναι ο κύριος ύποπτος. Ο Μπενουά Μπλανκ και μία αρχηγός της τοπικής αστυνομίας (Μίλα Κούνις) προσπαθούν να καταλάβουν τι συνέβη, αν και ο Μπλανκ θεωρεί ότι πρόκειται για ένα έγκλημα που είναι σχεδόν αδύνατον να συμβεί, ένα μυστήριο που αψηφά κάθε λογική, «Αυτό ξεπερνά κατά πολύ τη φυσιολογική αστυνομική εργασία. Αυτό είναι κάτι που ούτε εγώ δεν έχω βιώσει».

{https://youtu.be/0hc8yz5-d5Y?si=H2vu0EApo3hGC-cX}

Όπως και στις προηγούμενες ταινίες Knives Out, το Wake Up Dead Man διαθέτει ένα all-star καστ. Δίπλα στον Ντάνιελ Κρεγκ πρωταγωνιστούν επίσης οι: Τζος Ο'Κόνορ, Γκλεν Κλόουζ, Τζος Μπρόλιν, Μίλα Κούνις, Τζέρεμι Ρένερ, Κέρι Ουάσινγκτον, Άντριου Σκοτ, Κέιλι Σπάνι, Ντάριλ ΜακΚόρμακ, Τόμας Χέιντεν Τσερτς, Τζέφρι Ράιτ, Άνι Χάμιλτον, Τζέιμς Φόλκνερ, Μπρίτζετ Έβερετ, Νόα Σίγκαν και Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο Μπενουά Μπλανκ επιστρέφει για την πιο επικίνδυνη υπόθεσή του μέχρι στιγμής στο τρίτο και σκοτεινότερο κεφάλαιο του αριστουργήματος μυστηρίου του Ράιαν Τζόνσον»

Η τρίτη ταινία της σειράς, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 12 Δεκεμβρίου 2025. Ωστόσο, πριν την πρεμιέρα στην πλατφόρμα, η ταινία θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες αίθουσες στις 26 Νοεμβρίου 2025.

Θυμίζουμε ότι η πρώτη ταινία Knives Out κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο του 2019. Η δεύτερη ταινία της σειράς, Glass Onion: A Knives Out Mystery, κυκλοφόρησε στις αίθουσες για μία μόλις εβδομάδα -από τις 23 έως τις 29 Νοεμβρίου 2022- (αποφέροντας 13 εκατομμύρια δολάρια στο box office) πριν γίνει διαθέσιμη στο Netflix στις 23 Δεκεμβρίου 2022.