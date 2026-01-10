Η ανακοίνωση δεν αναφέρει εάν υπήρξαν θύματα από τις επιθέσεις.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν πολλαπλές επιθέσεις στη Συρία, με στόχο την ισλαμική μαχητική ομάδα του ISIS.

Οι μεγάλης κλίμακας επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν γύρω στις 12:30 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, σύμφωνα με την «Κεντρική Διοίκηση» των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM).

{https://x.com/CENTCOM/status/2010089772120002721}

Στη δήλωσή του το διακλαδικό στρατηγείο ανέφερε: «Αυτές οι επιθέσεις αποτελούν μέρος της επιχείρησης Hawkeye Strike, η οποία ξεκίνησε και ανακοινώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2025, κατόπιν εντολής του Προέδρου Τραμπ, ως άμεση απάντηση στη θανατηφόρα επίθεση του ISIS εναντίον των αμερικανικών και συριακών δυνάμεων στην Παλμύρα της Συρίας, στις 13 Δεκεμβρίου 2025. Η ενέδρα αυτή, που πραγματοποιήθηκε από τρομοκράτη του ISIS, είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών και ενός πολίτη, διερμηνέα».

Το Σάββατο (10/01), ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία Τομ Μπάρακ, είχε δηλώσει ότι οι πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ κουρδικών και κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι είναι «βαθιά ανησυχητικές» και θέτουν σε κίνδυνο τη συμφωνία ενσωμάτωσης του Μαρτίου 2025 μεταξύ των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και της κυβέρνησης της Δαμασκού. «Καλούμε όλα τα μέρη να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες και να επιστρέψουν στον διάλογο», δήλωσε ο Μπάρακ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα και τον υπουργό Εξωτερικών Ασάαντ αλ-Σαϊμπάνι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Μπάρακ πρόσθεσε ότι η ομάδα του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είναι έτοιμη να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών για να προχωρήσουν στη διαδικασία της ενσωμάτωσης.