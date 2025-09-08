Games
Ο Ντάνιελ Κρεγκ επιστρέφει για την πιο επικίνδυνη υπόθεση στο τρέιλερ του «Knives Out 3»

Ο Ντάνιελ Κρεγκ επιστρέφει για την πιο επικίνδυνη υπόθεση στο τρέιλερ του «Knives Out 3» Φωτογραφία: Netflix
Η πιο επικίνδυνη και σκοτεινή υπόθεση του Μπενουά Μπλανκ μέχρι στιγμής – και δεν φαίνεται να είναι και η τελευταία του.

To Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο teaser τρέιλερ της πολυαναμενόμενης τρίτης ταινίας Knives Out, με τίτλο Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ επιστρέφει στον ρόλο του Μπενουά Μπλανκ για να λύσει την πιο επικίνδυνη υπόθεση της καριέρας του στο τρίτο και πιο σκοτεινό κεφάλαιο του μυστηριώδους θρίλερ του Ράιαν Τζόνσον, ο οποίος εκτός από τη σκηνοθεσία, υπογράφει επίσης την παραγωγή και το σενάριο, διατηρώντας το καυστικό χιούμορ των ταινιών της σειράς.

Μετά από έναν ξαφνικό και φαινομενικά αδύνατο φόνο που συγκλονίζει την πόλη, η έλλειψη προφανή υπόπτου αναγκάζει την τοπική αρχηγό της αστυνομίας, Τζέραλντιν Σκοτ (Μίλα Κούνις), να συνεργαστεί με τον διάσημο ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ για να εξιχνιάσουν ένα μυστήριο που κανείς δεν φαίνεται ένοχος και αψηφά κάθε λογική.

Η τρίτη ταινία μάς μεταφέρει σε μια μικρή εκκλησία στη βόρεια Νέα Υόρκη, όπου ένας καλοκάγαθος νεαρός ιερέας ονόματι Τζαντ Ντουπλενσί (Τζος Ο'Κόνορ) έχει σταλεί για να βοηθήσει τον Μονσινιόρ Τζέφερσον Γουίκς (Τζος Μπρόλιν).

Όταν μια ακατανόητη δολοφονία λαμβάνει χώρα στην ενορία, το ποίμνιο συγκλονίζεται, ωθώντας την τοπική αρχηγό της αστυνομίας να ενώσει τις δυνάμεις της με τον διάσημο ντετέκτιβ για να ξεδιαλύνει μια υπόθεση. «Αυτή η ταινία καταγράφει το πιο προσωπικό ταξίδι του [Μπαλνκ] μέχρι τώρα», λέει ο Τζόνσον. «Αναγκάζεται να ασχοληθεί με την υπόθεση — και με τον εαυτό του — με έναν εντελώς νέο τρόπο».

Το Wake Up Dead Man ακολουθεί επίσης μια μακρά παράδοση ιστοριών με φόντο την εκκλησιαστική κοινότητα. «Το Murder at the Vicarage της [Agatha] Christie είναι ένα κλασικό έργο, αλλά η μεγαλύτερη επιρροή για αυτή την ταινία ήταν τα μυστήρια του Father Brown του G.K. Chesterton», λέει ο Τζόνσον για τις αναφορές του. «Θέματα όπως η ενοχή, το μυστήριο, η ηθική και η ατελής ανθρώπινη φύση ταιριάζουν απόλυτα σε μια εκκλησία, με έναν άνθρωπο του Θεού στο επίκεντρο της δράσης» εξηγεί.

{https://youtu.be/eHM1K1JByBI?si=qWSFbkq3SsexoX7_}

Το καστ αστέρων που πλαισιώνουν τον Κρεγκ περιλαμβάνει τους: Τζος Ο'Κόνορ, Γκλεν Κλόουζ, Τζος Μπρόλιν, Μίλα Κούνις, Τζέρεμι Ρένερ, Κέρι Ουάσινγκτον, Άντριου Σκοτ, Κάιλι Σπέινι, Ντάριλ ΜακΚόρμακ και Τόμας Χέιντεν Τσερτς.

Η τρίτη ταινία της σειράς, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 12 Δεκεμβρίου 2025. Ωστόσο, πριν την πρεμιέρα στο Netflix, η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες αίθουσες στις 26 Νοεμβρίου 2025.

Θυμίζουμε ότι η πρώτη ταινία Knives Out κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο του 2019. Η δεύτερη ταινία της σειράς, Glass Onion: A Knives Out Mystery, κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους για μία εβδομάδα (αποφέροντας 13 εκατομμύρια δολάρια στο box office) από τις 23 έως τις 29 Νοεμβρίου 2022, πριν γίνει διαθέσιμη στο Netflix στις 23 Δεκεμβρίου 2022.

