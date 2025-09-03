Games
Knives Out 3: Βγαίνουν τα μαχαίρια στα σινεμά - Πότε κυκλοφορούν στο Netflix

Knives Out 3: Βγαίνουν τα μαχαίρια στα σινεμά - Πότε κυκλοφορούν στο Netflix
Το Netflix μάς έδωσε ημερομηνίες κυκλοφορίας της τρίτης ταινίας Knives Out σε μικρή και μεγάλη οθόνη.

Ο Μπενουά Μπλανκ του Ντάνιελ Κρεγκ επιστρέφει στην υπόθεση για την πολυαναμενόμενη τρίτη ταινία Knives Out, με τίτλο Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.

Η συνέχεια βρίσκει τον αγαπημένο μας ευφυή ντετέκτιβ μπλεγμένο σε μια ακόμα επικίνδυνη υπόθεση, με μια άλλη πολύχρωμη ομάδα υπόπτων. Η επερχόμενη ταινία θα κυκλοφορήσει στο Netflix τον Δεκέμβριο, ωστόσο θα προηγηθεί η πρεμιέρα στα σινεμά και τώρα έχουμε και την ακριβή ημερομηνία για την έξοδο στη μεγάλη οθόνη.

Σύμφωνα με το Variety, το Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες αίθουσες στις 26 Νοεμβρίου 2025. Η περιορισμένη κυκλοφορία του Knives Out 3 μπορεί να ενθουσιάσει ορισμένους φαν που ανυπομονούν να τη δουν από την άνεση του σπιτιού τους στο Netflix, αλλά ο σκηνοθέτης και συν-παραγωγός της ταινίας, Ράιαν Τζόνσον, δεν συμμερίζεται αυτό τον ενθουσιασμό από το -τόσο- σύντομο διάστημα προβολής στους κινηματογράφους.

Νωρίτερα φέτος, ο Τζόνσον είπε στο Business Insider ότι ήθελε το νέο κεφάλαιο να προβληθεί στους κινηματογράφους «για όσο το δυνατόν περισσότερο» πριν γίνει διαθέσιμο στο Netflix. «Θα διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε όσον αφορά την κυκλοφορία στους κινηματογράφους, γιατί θέλω όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να τη δουν σε αυτή τη μορφή», είχε τονίσει ο σκηνοθέτης.

Θυμίζουμε ότι η πρώτη ταινία Knives Out κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο του 2019. Η δεύτερη ταινία της σειράς, Glass Onion: A Knives Out Mystery, κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους για μία εβδομάδα (αποφέροντας 13 εκατομμύρια δολάρια στο box office) από τις 23 έως τις 29 Νοεμβρίου 2022, πριν γίνει διαθέσιμη στο Netflix στις 23 Δεκεμβρίου 2022.

{https://youtu.be/NMpDGRE-7jo?si=ME9I-zVHAOmCqWS8}

O Mπλανκ επιστρέφει για την πιο επικίνδυνη υπόθεσή του μέχρι στιγμής στο τρίτο και σκοτεινότερο κεφάλαιο του αριστουργήματος μυστηρίου του Ράιαν Τζόνσον. Μετά από έναν ξαφνικό και φαινομενικά αδύνατο φόνο που συγκλονίζει την πόλη, η έλλειψη προφανή υπόπτου αναγκάζει την τοπική αρχηγό της αστυνομίας, Τζέραλντιν Σκοτ (Μίλα Κούνις), να συνεργαστεί με τον διάσημο ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ για να εξιχνιάσουν ένα μυστήριο που αψηφά κάθε λογική.

Το καστ αστέρων που πλαισιώνουν τον Κρεγκ περιλαμβάνει τους: Τζος Ο'Κόνορ, Γκλεν Κλόουζ, Τζος Μπρόλιν, Μίλα Κούνις, Τζέρεμι Ρένερ, Κέρι Ουάσινγκτον, Άντριου Σκοτ, Κάιλι Σπέινι, Ντάριλ ΜακΚόρμακ και Τόμας Χέιντεν Τσερτς.

Η τρίτη ταινία της σειράς, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 12 Δεκεμβρίου 2025.

