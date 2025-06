Netflix: Έχουμε ημερομηνία πρεμιέρας και πρώτο βίντεο για το τρίτο «Knives Out»

Βγαίνουν τα μαχαίρια στον Netlflix τον Δεκέμβριο.

Το Netflix ανακοίνωσε την ημερομηνία για την πρεμιέρα της επόμενης ταινίας Knives Out, αποκαλύπτοντας και το πρώτο teaser βίντεο. κατά τη διάρκεια της φετινής εκδήλωσης Tudum.



Η τρίτη και πολυαναμενόμενη προσθήκη στο επιτυχημένο franchise μυστηρίου του Ράιαν Τζόνσον έχει τίτλο «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» (Wake Up Dead Man: Στα Μαχαίρια) και ξαναφέρνει τον Ντάνιελ Κρεγκ στον πρωταγωνιστικό ρόλο του διάσημου ντετέκτιβ Benoit Blanc.

Το καστ αστέρων που πλαισιώνουν τον Κρεγκ περιλαμβάνει τους: Τζος Ο'Κόνορ, Γκλεν Κλόουζ, Τζος Μπρόλιν, Μίλα Κούνις, Τζέρεμι Ρένερ, Κέρι Ουάσινγκτον, Άντριου Σκοτ, Κάιλι Σπέινι, Ντάριλ ΜακΚόρμακ και Τόμας Χέιντεν Τσερτς. Ο Τζόνσον βρίσκεται ξανά στο τιμόνι ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος.

Οι Τζόνσον, Μπρόλιν, Ρένερ, ΜακΚόρμακ, Ουάσινγκτον και Κούνις ήταν παρόντες στην εκδήλωση ενώ η οκτώ φορές υποψήφια για Όσκαρ Γκλεν Κλόουζ εμφανίστηκε σε βίντεο λέγοντας ότι «είχε κολλήσει στην κίνηση».

«Λατρεύω μία καλή έκπληξη. Αυτή είναι η τρίτη ταινία του Benoit Blanc και ένα πράγμα που προσπαθήσαμε να κάνουμε με κάθε μία από αυτές είναι να κρατάμε το κοινό σε αγωνία. Είναι σημαντικό για εμάς να βρίσκουμε νέους τρόπους κάθε φορά, ώστε εκεί που νομίζεις ότι το έχεις καταλάβει, να έρχεται μια ανατροπή που δεν περίμενες. Αυτό είναι που κάνει αυτές τις ταινίες ξεχωριστές», ανέφερε ο δημιουργός στη εκδήλωση.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ με σκούρα γυαλιά παρουσίασε το teaser λέγοντας: «Έχω μια μικρή είδηση να μοιραστώ μαζί σας. Έχουμε μια αποκλειστική μικρή γεύση από την ταινία. Θέλει κανείς να τη δει;».



{https://youtu.be/NMpDGRE-7jo?si=NbmAXo-7cBgZ-zU4}

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, η επίσημη σύνοψη της ταινίας υπόσχεται ότι «ο Benoit Blanc επιστρέφει στην πιο επικίνδυνη υπόθεσή του μέχρι σήμερα».

H τρίτη ταινία Knives Out θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 12 Δεκεμβρίου.