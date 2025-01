Ντάνιελ Κρεγκ: Αγνώριστος στην τρίτη ταινία Knives Out του Netflix

To Netlix μας δίνει μια πρώτη ματιά του Ντάνιελ Κρεγκ στο τρίτο Knives Out.

Το Netflix αποκάλυψε την πρώτη επίσημη φωτογραφία του Ντάνιελ Κρεγκ στην τρίτη ταινία Knives Out, για αυτό ετοιμαστείτε για την πιο επικίνδυνη υπόθεση του Benoit Blanc, σύμφωνα με όσα τουλάχιστον αναφέρει η πλατφόρμα.



Η τρίτη ταινία θα έχει τίτλο Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, με τον Ράιαν Τζόνσον να υπογράφει για ακόμα μια φορά τη σκηνοθεσία και το σενάριο.



Στη φωτογραφία που έδωσε το Netflix στη δημοσιότητα βλέπουμε έναν αγνώριστο Ντάνιελ Κρεγκ, με διαφορετικό στιλ μαλλιών και outfit, ενώ μπορούμε να διακρίνουμε τον Τζος Ο'Κόνορ του Crown -νέα προσθήκη στο καστ- να στέκεται πίσω του.







Αυτή τη φορά θα δούμε τον Blanc να ξετυλίγει ένα ολοκαίνουργιο μυστήριο δολοφονίας σε ένα άγνωστο ακόμα σκηνικό, περιτριγυρισμένο από ένα πολύχρωμο νέο καστ υπόπτων. Μέχρι στιγμής, οι λεπτομέρειες της υπόθεσης κρατούνται ως επτασφράγιστο μυστικό.



Στην τρίτη ταινία του franchise θα δούμε ένα λαμπερό καστ ηθοποιών, σημειώστε: Ντάνιελ Κρεγκ, Τζος Ο'Κόνορ, Γκλέν Κλόουζ, Μίλα Κούνις, Άντριου Σκοτ, Τζος Μπρόλιν, Κέρι Ουάσινγκτον, Άντριου Σκοτ, Τζέρεμι Ρένερ, Ντάριλ ΜακΚόρμακ, Τόμας Χέιντεν Τσερτς και Κέιλι Σπέινι.





Aaaaand we’re off! Today is day 1 of shooting on the next Benoit Blanc mystery “Wake Up Dead Man” - see you on the other side. pic.twitter.com/Napfvq1zXT — Rian Johnson (@rianjohnson) June 10, 2024



Όπως αποδεικνύεται, το Wake Up Dead Man μοιράζεται τον τίτλο του με ένα τραγούδι των U2 του 1997 από το άλμπουμ τους «Pop». «Το Pop είναι ένα πολύ υποτιμημένο άλμπουμ και αυτό το τραγούδι είναι πολύ σωστό για τον τίτλο», έχει πει ο Τζόνσον προσθέτοντας: «αλλά είχα το "Wake Up Dead Man" στο μυαλό μου για πολύ καιρό και άκουσα για πρώτη φορά τη φράση στην αμερικανική folk μουσική».



Τα γυρίσματα της τρίτης ταινίας έγιναν στο Λονδίνο και ολοκληρώθηκαν το προηγούμενο καλοκαίρι.



Το Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery έρχεται στο Netflix το φθινόπωρο του 2025.