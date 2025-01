Wednesday: To Netflix αποκάλυψε το πρώτο teaser τρέιλερ της 2ης σεζόν

Η δεύτερη σεζόν αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά και «δεν είμαστε έτοιμοι για αυτό» ή μήπως όχι;

Το Netflix ανέβασε στο κανάλι του στο YouTube ένα βίντεο με τις νέες σειρές και ταινίες που θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2025, ανακοινώνοντας παράλληλα την ημερομηνία πρεμιέρας για την τρίτη σεζόν του Squid Game.



Μέσα στη χρονιά, μεταξύ άλλων, θα δούμε τη 2η σεζόν του Wednesday, την 5η σεζόν του Stranger Things, το The Witcher, το Love Is Blind, την τελευταία σεζόν του Cobra Kai, την επιστροφή του Emily in Paris και του Alice in Borderland, καθώς και τη νέα ταινία Knives Out με τον Ντάνιελ Κρεγκ να επιστρέφει ως Benoit Blanc.



Παράλληλα, το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα ένα teaser τρέιλερ -5 μόλις δευτερολέπτων- της δεύτερης σεζόν του Wednesday το οποίο μας δίνει μια πρώτη ματιά στην Τζένα Ορτέγκα να επιστρέφει στο ρόλο που εκτόξευσε τη φήμη της παγκοσμίως. Επίσης, αποκαλύπτει στιγμιότυπο ενός κρατούμενου στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Willowhill. Εκεί βλέπουμε κάποιον που φαίνεται να είναι ο Owen Painter, δεμένο στον τοίχο και μοιάζει σαν να μετατρέπεται σε λυκάνθρωπο.



Όπως είχαμε μάθει, ο Painter πρόκειται να παίξει το ρόλο του Karloff, έναν χαρακτήρα που «κατέχει υπερφυσικές ικανότητες και θα εμφανίζεται εξέχοντα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν».









Αν και δεν είναι γνωστά πολλά πράγματα για την πλοκή του επερχόμενου νέου κύκλου, η πρωταγωνίστρια Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, η οποία υποδύεται τη Morticia Addams, είπε πρόσφατα ότι η δεύτερη σεζόν θα είναι «μεγαλύτερη και πιο τρομακτική από όσο θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε», επιβεβαιώνοντας έτσι και την Ορτέγκα η οποία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι τα νέα επεισόδια είναι πιο σκοτεινά και με περισσότερο τρόμο, σε αντίθεση με την ρομαντική ιστορία των πρωτοετών εφήβων από την πρώτη σεζόν της σειράς.

Επίσης, όπως έχουμε μάθει, τα νέα επεισόδια της σειράς του Τιμ Μπάρτον, θα εξερευνήσουν περισσότερο τη σχέση της Wednesday με την μητέρα της, ενώ θα γνωρίσουμε και νέα μέλη της οικογένειας Addams.

Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι στο δεύτερο κύκλο θα συμμετέχει η Lady Gaga με έναν μικρό -guest- ρόλο που για την ώρα κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, καθώς όλοι θυμόμαστε ότι το τραγούδι της, «Bloody Mary», έγινε viral με τον αλλόκοτο χορό της Wednesday στην πρώτη σεζόν.

Θυμίζουμε ότι η παραγωγή του δεύτερου κύκλου ξεκίνησε αρχικά τον Μάιο του 2024 στην Ιρλανδία μετά από πολλαπλές καθυστερήσεις λόγω των απεργιών WGA και SAG-AFTRA το 2023, ένω όπως όλα δείχνουν τo Netflix θα ανανεώσει τη σειρά και για μία τρίτη σεζόν.

Η συνέχεια ανάμενεται να κυκλοφορήσει στο Netflix το δεύτερο μισό του 2025 και συγκεκριμένα να τοποθετείται γύρω στο φθινόπωρο.