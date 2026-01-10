Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες.

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Ριζώματα Βέροιας, με μία ηλικιωμένη να ανασύρεται νεκρή μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της.

Σύμφωνα με το veriotis.gr, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στο σπίτι την ηλικιωμένη χωρίς τις αισθήσεις της και αργότερα διαπιστώθηκε πως ήταν νεκρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε από την ξυλόσομπα του σπιτιού, με αποτέλεσμα η ηλικιωμένη γυναίκα που βρισκόταν στο δωμάτιό της, να μην προλάβει να βγει και να χάσει τις αισθήσεις από τις αναθυμιάσεις.

Τα ακριβή αίτια της πρόκλησης της πυρκαγιάς ερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας.