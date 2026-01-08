Στο πρώτο τρέιλερ του Couture η Αντζελίνα Τζολί μιλάει γαλλικά.

Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για το «Couture», ένα γαλλόφωνο δράμα με την Αντζελίνα Τζολί στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η ταινία διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, παρουσιάζοντας την Τζολί να μιλάει τόσο γαλλικά όσο και αγγλικά, καθώς υποδύεται μια σκηνοθέτρια που αντιμετωπίζει τόσο ένα προσωπικό χάος όσο και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία της Αλίς Βινοκούρ, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2025.

Η Τζολί πρωταγωνιστεί ως Μαξίν, μια κινηματογραφίστρια που αντιμετωπίζει μια σειρά από γεγονότα που αλλάζουν τη ζωή της. Το τρέιλερ αποκαλύπτει ότι ο χαρακτήρας της αντιμετωπίζει ένα διαζύγιο, ενώ ταυτόχρονα καλείται να διαχειριστεί τη διάγνωση καρκίνου του μαστού, όλα αυτά ενώ παράλληλα διανύει μια απαιτητική φάση στην καριέρα της.

Το τρέιλερ παρουσιάζει επίσης δύο άλλους χαρακτήρες των οποίων οι ζωές διασταυρώνονται με αυτή της Μαξίν κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Η Άντα, την οποία υποδύεται η Άνιερ Ανέι, είναι μια νεαρή γυναίκα που μπαίνει για πρώτη φορά στον χώρο της μόδας. Στο μεταξύ, η Ανζέλ, την οποία υποδύεται η Έλα Ραμπφ, εργάζεται στα παρασκήνια ως μακιγιέζ.

{https://youtu.be/lSw01dbUFXg?si=sJtATAM8ExN73GBZ}

Η Αντζελίνα Τζολί έχει περιγράψει το πρότζεκτ ως βαθιά «προσωπικό». Σε συνέντευξή της στο Time Γαλλίας τον Δεκέμβριο του 2025, η ηθοποιός εξήγησε ότι ένιωσε άμεση σύνδεση με τον χαρακτήρα και επαίνεσε την προσέγγιση της Βινοκούρ στο θέμα.

«Πολύ συχνά, οι ταινίες για τους αγώνες των γυναικών – ειδικά για τον καρκίνο – μιλούν για το τέλος και τη θλίψη, σπάνια για τη ζωή. Η Άλις έχει γυρίσει μια ταινία για τη ζωή, και ακριβώς γι' αυτό τα ευαίσθητα θέματα που θίγει αντιμετωπίζονται με τέτοια λεπτότητα», ανέφερε η διάσημη σταρ.



Η Τζολί έχει μια βαθιά προσωπική σύνδεση με το θέμα που πραγματεύεται η νέα της ταινία, καθώς η ίδια έχει χάσει τη μητέρα της, Marcheline Bertrand, ύστερα από επταετή μάχη με τον καρκίνο.

Το 2000 η Bertrand διαγνώστηκε με καρκίνο στις ωοθήκες, και στη συνέχεια διαγνώστηκε και με καρκίνο του μαστού. Η Bertrand «έφυγε» από τη ζωή το 2007. Τα σοβαρά προβλήματα υγείας της μητέρας της ήταν και η αφορμή για την Αντζελίνα Τζολί να προβεί σε προληπτική υστερεκτομή και μαστεκτομή, πριν από μερικά χρόνια.



Η ταινία αναμένεται στους γαλλικούς κινηματογράφους στις 18 Φεβρουαρίου.