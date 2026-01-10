Η γνωστή φωτογράφος έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφίες που αποτυπώνουν όμορφες στιγμές από τη ζωή τους.

Η Ρούλα Ρέβη επέλεξε να ευχηθεί για τα γενέθλια του Αποστόλη Τότσικα με έναν ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο, εκφράζοντας την αγάπη και τον θαυμασμό της για τον σύζυγό της.

«Χρόνια πολλά αγάπη μου! Βάζω το τραγούδι που ο κόσμος δεν ξέρει πόσο υπέροχα τραγουδάς και τι κρύβει από πίσω του για εσένα. Σε αγαπάμε και σε θαυμάζουμε κάθε μέρα και περισσότερο. Στον πιο εργατικό άνθρωπο του κόσμου, στο ακούραστο αγόρι της ζωής μου, στο πιο αγνό πλάσμα που γνώρισα ποτέ και στον πιο αστείο τύπο του κόσμου! Μην αλλάξεις ποτέ για κανέναν, σε λατρεύουμε», έγραψε η Ρούλα Ρέβη στην ανάρτησή της.

Δείτε την ανάρτησή της:

