Συνιστάται στους καταναλωτές με αλλεργίες να αποφεύγουν την κατανάλωση Dubai σοκολάτας καθώς περιέχονται αλλεργιογόνα συστατικά που δεν αναγράφονται στη συσκευασία.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων του Ηνωμένου Βασιλείου (FSA) εξέδωσε προειδοποίηση προς τους καταναλωτές με αλλεργίες να αποφεύγουν τις σοκολάτες τύπου Dubai, καθώς εντοπίστηκαν προϊόντα που δεν πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα ασφάλειας και επισήμανσης τροφίμων.

Σύμφωνα με την FSA, ορισμένα προϊόντα μπορεί να περιέχουν αλλεργιογόνα όπως φιστίκια και σουσάμι, τα οποία δεν αναγράφονται στη συσκευασία. Η προειδοποίηση έχει κοινοποιηθεί σε επιχειρήσεις και ενώσεις του κλάδου ώστε να λάβουν μέτρα για τη διασφάλιση της σωστής επισήμανσης και ασφάλειας των προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά.

Σοκολάτα Dubai: Μην τρώτε αν έχετε αλλεργίες, λέει η FSA

Μέχρι να ολοκληρωθεί η αναλυτική αξιολόγηση των δειγμάτων, η FSA συνιστά σε άτομα με αλλεργίες να μην καταναλώνουν Dubai-style chocolate. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να καταναλωθούν με ασφάλεια από άτομα χωρίς αλλεργίες, ιδιαίτερα αν προέρχονται από αξιόπιστους προμηθευτές. Η FSA υπενθυμίζει στους καταναλωτές ότι τα τρόφιμα πρέπει να είναι ασφαλή και να περιέχουν σωστή σήμανση, ενώ οι επιχειρήσεις έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων. Παράλληλα, η υπηρεσία συνεργάζεται με οργανώσεις αλλεργικών ώστε οι καταναλωτές να έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να κάνουν ενημερωμένες επιλογές.

Για όσους επιλέγουν να αγοράσουν Dubai-style chocolate, η FSA συνιστά να προτιμούν προϊόντα από αξιόπιστους λιανέμπορους, με ετικέτα στα Αγγλικά, που να περιλαμβάνει:

Όνομα του προϊόντος (π.χ. γάλακτος σοκολάτα με γέμιση φιστικοπάστας)

Κατάλογο συστατικών, με έντονα επισημασμένα τα αλλεργιογόνα

Βάρος σε γραμμάρια

Ημερομηνία λήξης ή καλύτερης κατανάλωσης

Όνομα και διεύθυνση της επιχείρησης του Ηνωμένου Βασιλείου ή ΕΕ ή του εισαγωγέα, αν προέρχεται από τρίτη χώρα

Η Rebecca Sudworth, Διευθύντρια Πολιτικής της FSA, δήλωσε: «Η σοκολάτα Dubai έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής, αλλά έχουμε εντοπίσει προϊόντα που περιέχουν φυστίκι και σουσάμι χωρίς να το αναφέρουν στη συσκευασία. Για κάποιον με αλλεργίες, αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο. Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, υπάρχει ο κίνδυνος να κυκλοφορούν προϊόντα που δεν πληρούν τα αυστηρά βρετανικά πρότυπα. Οι άνθρωποι με αλλεργίες δεν πρέπει να καταναλώνουν αυτά τα προϊόντα. Εάν αγοράζετε δώρο για κάποιον με αλλεργίες, η σύστασή μας είναι να αποφύγετε αυτά τα προϊόντα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Jessica Merryfield, επικεφαλής Πολιτικής και Εκστρατειών του Chartered Trading Standards Institute (CTSI), τόνισε ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία για τα αλλεργιογόνα και ότι η μη τήρηση των κανόνων αυτών είναι παράνομη και επικίνδυνη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες Εμπορικών Προτύπων συνεργάζονται με την FSA και τις επηρεαζόμενες εταιρείες για να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα πληρούν όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας και επισήμανσης.

Τα συμπτώματα τροφικής αλλεργίας που δεν πρέπει να αγνοήσεις

Η τροφική αλλεργία μπορεί να προκαλέσει από ήπια συμπτώματα και μικροενοχλήσεις, έως σοβαρά επεισόδια αναφυλαξίας, για αυτό και συνίσταται μεγάλη προσοχή σε όσους έχουν γνωστές αλλεργίες σε τροφές. Η αναφυλαξία είναι η πιο σοβαρή αντίδραση του οργανισμού μας σε αλλεργιογόνα και μπορεί να αποβεί μοιραία. Τα συμπτώματα, τα οποία αυξάνουν σε ένταση τάχιστα, είναι το πρήξιμο, το εξάνθημα, η χαμηλή πίεση, η έντονη φαγούρα στα μάτια και η δυσκολία στην αναπνοή αλλά και την κατάποση. Αν αισθανθείτε έντονη αδιαθεσία αμέσως μετά από την κατανάλωση κάποιας τροφής, πόνους στην κοιλιακή χώρα ή κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Αν υποψιαστείτε πως η αδιαθεσία σας οφείλεται σε αλλεργική αντίδραση αποφύγετε εντελώς την οδήγηση. Αν γνωρίζετε πως έχετε αλλεργία σε κάποια συνηθισμένη τροφή, καλό είναι να έχετε ένεση επινεφρίνης πάντα μαζί σας και να ξέρετε πως να την χρησιμοποιήσετε. Το αναφυλακτικό σοκ είναι η πιο σοβαρή περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης και είναι πιο συχνή σε περιπτώσεις τροφικών αλλεργιών. Οι τροφές που είναι πιθανό να προκαλέσουν αναφυλακτικό σοκ σε άτομα που έχουν αλλεργία σε αυτές, είναι οι ξηροί καρποί, τα οστρακοειδή και το αυγό. Σε περίπτωση που υποψιάζεστε ότι έχετε κάποια τροφική αλλεργία πρέπει να αποφεύγετε την κατανάλωση της ύποπτης τροφής.