Όχι μόνο έχουν «ξεφύγει» οι τιμές της σοκολάτας, αλλά κινδυνεύουμε να μην τρωμε καν πραγματική σοκολάτα.

Οι τιμές του κακάο έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία δύο χρόνια, κυρίως λόγω επαναλαμβανόμενης κακής σοδειάς στη Δυτική Αφρική, όπου η Γκάνα και η Ακτή Ελεφαντοστού παράγουν περίπου τα δύο τρίτα της παγκόσμιας προσφοράς.

Ο συνδυασμός ξηρασίας και ασθενειών στις καλλιέργειες μείωσε την παγκόσμια παραγωγή κατά περίπου 14% πέρυσι, εκροξεύοντας τις τιμές καταναλωτή - με τον πληθωρισμό της σοκολάτας να ξεπερνά ενδεικτικά το 17% στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο.

Ορισμένες μεγάλες μάρκες αντέδρασαν μειώνοντας την περιεκτικότητα σοκολάτας στα προϊόντα τους – το λεγόμενο «skimpflation» – ή χρεώνοντας περισσότερα για μικρότερη ποσότητα – «shrinkflation».

Γνωστές μάρκες, μάλιστα, έχουν μειώσει τόσο πολύ την περιεκτικότητα σε κακάο και στερεά γάλακτος ώστε δεν μπορούν πλέον να χαρακτηριστούν ως σοκολάτα και διατίθενται στην αγορά ως «υποκατάστατα σοκολάτας».

«Όχι μόνο οι μεγάλες μάρκες αυξάνουν τις τιμές πάνω από 20%, μερικές φορές και 40%, αλλά έχουν επίσης μειώσει το μέγεθος των τεμαχίων τους και σε ορισμένες περιπτώσεις τα συστατικά», ανέφερε ο Γουίλιαμ Γουίτακερ της γνωστής σοκολατοβιομηχανίες στο SkyNews.

«Εμείς δεν κάναμε τίποτα από αυτά. Γνωρίζαμε ότι μακροπρόθεσμα η αγορά θα υποχωρήσει ξανά και ότι θα επιστρέψουν καλύτερες μέρες. Έχουμε εισαγάγει νέα προϊόντα στα οποία χρησιμοποιούμε τη σοκολάτα ως επικάλυψη αντί για συμπαγή σοκολάτα, επειδή το εσωτερικό, που βασίζεται στη ζάχαρη, είναι φθηνότερο από τη σοκολάτα.

«Διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων με κρέμες φοντάν, καθώς και άλλα όπως τζίντζερ και καρύδια Βραζιλίας, όπου χρησιμοποιούμε τη σοκολάτα ως επικάλυψη».