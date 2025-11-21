Συναγερμός ανάκλησης στην Γερμανία για συγκεκριμένες παρτίδες της σοκολάτας Milka Caramel (100 g), έπειτα από τον εντοπισμό πιθανών ορατών πλαστικών ξένων σωμάτων σε ορισμένα προϊόντα. Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά περιορισμένες παραγωγικές παρτίδες που διατέθηκαν στη γερμανική αγορά. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές ασφάλειας τροφίμων η ανάκληση αφορά παρτίδες της σοκολάτας Milka Caramel – Tafelschokolade, 100 g.
Tα ευρήματα που οδήγησαν στην ανάκληση παρτίδων της σοκολάτας
Η εταιρεία ενημερώνει ότι σε «ελάχιστες περιπτώσεις» εντοπίστηκαν πλαστικά ξένα σώματα στο προϊόν. Τα ξένα σώματα είναι «σαφώς ορατά», ωστόσο η ύπαρξή τους καθιστά τις συγκεκριμένες παρτίδες ακατάλληλες για κατανάλωση. Η παρουσία ξένων σωμάτων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού στη στοματική κοιλότητα ή το πεπτικό σύστημα, κίνδυνο πνιγμονής, πιθανά σοβαρά προβλήματα εάν το ξένο σώμα εισχωρήσει στην αναπνευστική ή πεπτική οδό.
Αυτή είναι η σοκολάτα που ανακαλείται
Ημερομηνίες ανάλωσης (Mindesthaltbarkeitsdatum):
20.02.2026
21.02.2026
26.02.2026
27.02.2026
Κωδικοί παραγωγής (Produktionscodes):
OSV1252132, OSV1252133, OSV1252141, OSV1252223, OSV1252231, OSV1252232, OSV1252233
Παραγωγός / Διακινητής:
Mondelez Deutschland Services GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Straße 21, 28217 Bremen