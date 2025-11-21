Η εταιρεία ενημερώνει ότι σε «ελάχιστες περιπτώσεις» εντοπίστηκαν πλαστικά ξένα σώματα σε σοκολάτες γεγονός που οδήγησε στην απόφαση ανάκλησης.

Συναγερμός ανάκλησης στην Γερμανία για συγκεκριμένες παρτίδες της σοκολάτας Milka Caramel (100 g), έπειτα από τον εντοπισμό πιθανών ορατών πλαστικών ξένων σωμάτων σε ορισμένα προϊόντα. Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά περιορισμένες παραγωγικές παρτίδες που διατέθηκαν στη γερμανική αγορά. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές ασφάλειας τροφίμων η ανάκληση αφορά παρτίδες της σοκολάτας Milka Caramel – Tafelschokolade, 100 g.

Tα ευρήματα που οδήγησαν στην ανάκληση παρτίδων της σοκολάτας

Η εταιρεία ενημερώνει ότι σε «ελάχιστες περιπτώσεις» εντοπίστηκαν πλαστικά ξένα σώματα στο προϊόν. Τα ξένα σώματα είναι «σαφώς ορατά», ωστόσο η ύπαρξή τους καθιστά τις συγκεκριμένες παρτίδες ακατάλληλες για κατανάλωση. Η παρουσία ξένων σωμάτων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού στη στοματική κοιλότητα ή το πεπτικό σύστημα, κίνδυνο πνιγμονής, πιθανά σοβαρά προβλήματα εάν το ξένο σώμα εισχωρήσει στην αναπνευστική ή πεπτική οδό.

Αυτή είναι η σοκολάτα που ανακαλείται

Ημερομηνίες ανάλωσης (Mindesthaltbarkeitsdatum):

20.02.2026

21.02.2026

26.02.2026

27.02.2026

Κωδικοί παραγωγής (Produktionscodes):

OSV1252132, OSV1252133, OSV1252141, OSV1252223, OSV1252231, OSV1252232, OSV1252233

Παραγωγός / Διακινητής:

Mondelez Deutschland Services GmbH & Co. KG

Konsul-Smidt-Straße 21, 28217 Bremen