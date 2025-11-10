Η ανάκληση έγινε από τα σούπερ μάρκετ MyMarket για λόγους προστασίας της υγείας των καταναλωτών.

Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ MyMarket ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο της τήρησης των προτύπων ασφάλειας τροφίμων, προχώρησε σε προληπτική ανάκληση παρτίδας του προϊόντος MY GUSTO ΑΜΥΓΔΑΛΟ ΩΜΟ 230G.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του MyMarket «σε συνέχεια δειγματοληπτικού ελέγχου και για προληπτικούς λόγους, η ΜΕΤRΟ Α.Ε.Β.Ε. στα πλαίσια τήρησης της Διασφάλισης Ποιότητας των προϊόντων που διαθέτει στα καταστήματά της, ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι έπειτα από εργαστηριακή ανάλυση από Δημόσια Υπηρεσία , διαπιστώθηκε ποιοτική απόκλιση στο προϊόν: « MY GUSTO ΑΜΥΓΔΑΛΟ ΩΜΟ ΠΛ.ΔΟΧΕΙΟ 230G».

Η ποιοτική απόκλιση του είδους έγκειται σε παρουσία υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικής δραστικής. Τα ακριβή στοιχεία του δείγματος είναι τα παρακάτω:

Περιγραφή είδους: « MY GUSTO ΑΜΥΓΔΑΛΟ ΩΜΟ ΠΛ.ΔΟΧΕΙΟ 12/230G»

Είδος συσκευασίας: Πλαστικό δοχείο

Παρτίδα: L 241104

Ημ/νια λήξεως: 4/11/2025

Προμηθευτής: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΒΕ

Η ΜΕΤRΟ Α.Ε.Β.Ε. έχει ήδη διενεργήσει την προληπτική απόσυρση /ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του προϊόντος. Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν. Μπορούν να το επιστρέψουν στα σημεία που το προμηθεύτηκαν.»

Η ανακοίνωση της ανάκλησης