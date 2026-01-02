Η Βένους Γουίλιαμς θα γίνει η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα που θα αγωνιστεί στο κυρίως ταμπλό του Australian Open.

Η Βένους Γουίλιαμς ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο Australian Open, καθώς έλαβε wild card για τη συμμετοχή της στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς, το οποίο ξεκινά στις 18 Ιανουαρίου στη Μελβούρνη. Σε ηλικία 45 ετών, η επτά φορές πρωταθλήτρια Grand Slam στο απλό επιστρέφει στο Melbourne Park σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη της εμφάνιση στη διοργάνωση.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι η Βένους Γουίλιαμς θα αγωνιστεί για 22η φορά στο κυρίως ταμπλό του Australian Open, 28 χρόνια μετά το ντεμπούτο της το 1998. Τότε είχε επικρατήσει της μικρότερης αδελφής της, Σερένα, στον δεύτερο γύρο, πριν αποκλειστεί στα προημιτελικά από τη συμπατριώτισσά της Λίντσεϊ Ντάβενπορτ. Η τελευταία της παρουσία στη Μελβούρνη καταγράφηκε το 2021, ενώ έχει φτάσει δύο φορές στον τελικό του τουρνουά, το 2003 και το 2017, γνωρίζοντας και στις δύο περιπτώσεις την ήττα από τη Σερένα Γουίλιαμς.

Η Βένους Γουίλιαμς είχε ανακοινώσει από τον Νοέμβριο ότι θα επιστρέψει στη δράση, γνωστοποιώντας τη συμμετοχή της στο τουρνουά του Όκλαντ στη Νέα Ζηλανδία, επίσης με wild card, δύο εβδομάδες πριν από το Australian Open. Παράλληλα, έχει δηλωθεί και στο τουρνουά του Χόμπαρτ, το οποίο διεξάγεται την εβδομάδα που προηγείται της έναρξης των αγώνων στη Μελβούρνη.

«Είμαι ενθουσιασμένη που επιστρέφω στην Αυστραλία και ανυπομονώ να αγωνιστώ κατά τη διάρκεια του αυστραλιανού καλοκαιριού», δήλωσε η Βένους Γουίλιαμς. «Έχω τόσες πολλές υπέροχες αναμνήσεις από εκεί και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να επιστρέψω σε ένα μέρος που έχει σημαδέψει την καριέρα μου».

Με απολογισμό 54 νίκες και 21 ήττες στο Melbourne Park, η Βένους Γουίλιαμς αναμένεται να καταρρίψει ακόμη ένα ρεκόρ, καθώς θα γίνει η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα που θα αγωνιστεί ποτέ σε κυρίως ταμπλό Australian Open, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της Ιαπωνέζας Κιμίκo Ντάτε, η οποία είχε αγωνιστεί σε ηλικία 44 ετών το 2015.