Τι εντόπισαν οι Αρχές και προχώρησαν σε ανάκληση για επίμαχες παρτίδες μάνγκο.

Καμπανάκι ανάκλησης σήμανε στις ευρωπαϊκές αρχές για μάνγκο που κυκλοφόρησαν με υψηλά υπολείμματα εντομοκτόνων, ξεπερνώντας κατά πολύ τα επιτρεπτά όρια ασφαλείας.

Η Γαλλία εξέδωσε προειδοποίηση (alert notification) μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), μετά τον εντοπισμό υψηλών συγκεντρώσεων του εντομοκτόνου acetamiprid σε παρτίδα μάνγκο που προερχόταν από την Ισπανία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων, τα επίπεδα του acetamiprid έφτασαν τα 0,066 ± 0,022 mg/kg, ενώ το ανώτατο επιτρεπτό όριο είναι μόλις 0,01 mg/kg, δηλαδή πάνω από έξι φορές υψηλότερα από το νόμιμο όριο.

Το acetamiprid ανήκει στην κατηγορία των νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων, ουσιών που έχουν συνδεθεί με τοξικές επιδράσεις στα έντομα, αλλά και πιθανές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία σε περίπτωση μακροχρόνιας έκθεσης.

Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν σε: Ανάκληση του προϊόντος από τους καταναλωτές, και Απόσυρση των παρτίδων από την αγορά.

Η Ισπανία, ως χώρα προέλευσης και παραγωγής, έχει σημανθεί για περαιτέρω έλεγχο (flagged for follow-up) από τις ευρωπαϊκές αρχές τροφίμων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά ασθένειας ή συμπτώματα σε καταναλωτές, ωστόσο οι αρχές συνιστούν προσοχή στην κατανάλωση μη πιστοποιημένων φρούτων που προέρχονται από εισαγωγές.

Προς ώρας η ανάκληση δεν αφορά την Ελλάδα αλλά ο κώδωνας κινδύνου έχει σημανθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες με τις πρώτες ανακλήσεις να έχουν γίνει από τους καταναλωτές. Το acetamiprid είναι ένα διασυστηµατικό εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου, µε ευρύ φάσµα δράσης εναντίον κυρίως µυζητικών εντόµων καθώς και μασητικών εντόμων σε πολλές καλλιέργειες Το acetamiprid ανήκει στην ομάδα των νεονικοτινοειδών και δρα δεσµεύοντας τους µετασυναπτικούς (νικοτινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστηµα του εντόµου.

Ο πιο εύκολος τρόπος για να απομακρύνετε εντομοκτόνα από φρούτα και λαχανικά

Υπάρχει ένα απλό κόλπο που μπορεί να μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από αυτά τις χημικές ουσίες των εντομοκτόνων. Διατροφολόγοι και χημικοί ερευνητές προτείνουν να τα πλένουμε σε ένα διάλυμα νερού και ξυδιού. Συνιστούν το μούλιασμα των φρούτων και λαχανικών σε αυτό το διάλυμα με αναλογία 10% ξύδι και 90% νερό για περίπου 15 με 20 λεπτά.

Η μέθοδος αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε φρούτα και λαχανικά με πορώδη επιφάνεια όπως τα σταφύλια, τα μούρα, οι φράουλες κτλ. διότι μπορεί να απορροφήσουν πολύ ξύδι και να χαλάσουν. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντί για ξύδι, χυμό λεμονιού. Αυτή η μέθοδος απομακρύνει το μεγαλύτερο μέρος των υπολειμμάτων εντομοκτόνων που εμφανίζονται συνήθως στην επιφάνεια. Αν και υπάρχουν ορισμένα γεωργικά φάρμακα που απορροφώνται αυτούσια από το φυτό και δεν φεύγουν με το πλύσιμο, τα περισσότερα φάρμακα δεν εισχωρούν στο εσωτερικό τους και επομένως είναι εύκολο να απομακρυνθούν. Σε κάθε περίπτωση πολύ καλό και σχολαστικό πλύσιμο με άφθονο τρεχούμενο νερό απομακρύνει τη μόλυνση, εξουδετερώνοντας έτσι μεγάλο αριθμό μικροβίων και βακτηρίων.