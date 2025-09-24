Οι ανακλήσεις ακατάλληλων φρούτων συνεχίζονται για την προστασία των καταναλωτών.

Δεν έχουν τέλος οι ανακλήσεις ακατάλληλων φρούτων από τις ευρωπαϊκές αγορές καθώς οι έλεγχοι εντοπίζουν αυξημένες ποσότητες φυτοφαρμάκων που αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών.

Στις 19 Σεπτεμβρίου καταγράφηκε στον Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τρόφιμα και Ζωοτροφές (RASFF) ειδοποίηση σχετικά με υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου υπολειμμάτων φυτοφαρμάκου (MRL) για τη δραστική ουσία φλονικαμίδη (flonicamid) σε πεπόνια προέλευσης Γαλλίας. Η ειδοποίηση κοινοποιήθηκε από το Βέλγιο και έχει επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες ρυθμίσεις της ΕΕ, το ανώτατο όριο για τη φλονικαμίδη στα πεπόνια έχει καθοριστεί σε 0,015 mg/kg (ουσιαστικά στο όριο ποσοτικοποίησης). Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μικρές συγκεντρώσεις πάνω από αυτό το επίπεδο θεωρούνται μη συμμορφούμενες. Τα όρια αυτά καθορίζονται με βάση δεδομένα για την ασφάλεια των καταναλωτών και τις ορθές γεωργικές πρακτικές.

«Καμπανάκι» ανάκλησης και για σταφύλια

Οι γαλλικές αρχές Ασφάλειας Τροφίμων ενημερώνουν το κοινό για την ανάκληση σταφυλιών ιταλικής προέλευσης. Η εταιρεία PRIMOUEST IMPEX προχωρά σε ανάκληση του προϊόντος επιτραπέζια σταφύλια Red Globe με την εμπορική ονομασία La Dama, παρτίδα lotto 34, προμηθευτή Cominter. Το προϊόν διακινήθηκε σε χαρτοκιβώτια των 7 κιλών με GTIN 02032440840, στην περιοχή Île-de-France, από τις 11 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου μέσω του διανομέα COMINTER. Η ανάκληση αποφασίστηκε λόγω υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων (MRL), γεγονός που ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών.

Ο πιο εύκολος τρόπος για να απομακρύνετε τα φυτοφάρμακα από φρούτα και λαχανικά

Υπάρχει ένα απλό κόλπο που μπορεί να μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από αυτά τις χημικές ουσίες των φυτοφαρμάκων. Διατροφολόγοι και χημικοί ερευνητές προτείνουν να τα πλένουμε σε ένα διάλυμα νερού και ξυδιού. Συνιστούν το μούλιασμα των φρούτων και λαχανικών σε αυτό το διάλυμα με αναλογία 10% ξύδι και 90% νερό για περίπου 15 με 20 λεπτά.

Η μέθοδος αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε φρούτα και λαχανικά με πορώδη επιφάνεια όπως τα σταφύλια, τα μούρα, οι φράουλες κτλ. διότι μπορεί να απορροφήσουν πολύ ξύδι και να χαλάσουν. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντί για ξύδι, χυμό λεμονιού. Αυτή η μέθοδος απομακρύνει το μεγαλύτερο μέρος των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων που εμφανίζονται συνήθως στην επιφάνεια.

Αν και υπάρχουν ορισμένα γεωργικά φάρμακα που απορροφώνται αυτούσια από το φυτό και δεν φεύγουν με το πλύσιμο, τα περισσότερα φάρμακα δεν εισχωρούν στο εσωτερικό τους και επομένως είναι εύκολο να απομακρυνθούν. Σε κάθε περίπτωση πολύ καλό και σχολαστικό πλύσιμο με άφθονο τρεχούμενο νερό απομακρύνει τη μόλυνση, εξουδετερώνοντας έτσι μεγάλο αριθμό μικροβίων και βακτηρίων.