Ανακαλούνται επικίνδυνες γρανίτες που πωλούνται και στην Ελλάδα

Ο λόγος που ανακαλούνται γνωστές γρανίτες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τι πρέπει να προσέξετε αν τις καταναλώνετε.

Ανακαλούνται από την ευρωπαϊκή αγορά ακατάλληλες γρανίτες που πωλούνται και στην Ελλάδα καθώς μετά από σχετικούς ελέγχους διαπιστώθηκαν ευρήματα που τις καθιστούν επικίνδυνες για το καταναλωτικό κοινό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την προειδοποίηση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας ειδοποίησης για επικίνδυνα τρόφιμα RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) ανακαλούνται οι επίμαχες γρανίτες καθώς ανιχνεύτηκε υψηλη περιεκτικότητα σε γλυκερίνη. Η γλυκερίνη είναι το συντηρητικό Ε422 που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της περιεκτικότητας σε νερό, ως διαλύτης ή ως γλυκαντικό. Ως υποκατάστατο της ζάχαρης, περιέχει λιγότερες θερμίδες από τη ζάχαρη, και παράλληλα με αυτό, η γλυκύτητα της είναι μόλις 60% εκείνης της ζάχαρης.

Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένες γεύσεις από τις γρανίτες Toxic Waste Sour Slushy που μεταξύ πολλών χωρών στην Ευρώπη πωλούνται και στην Ελλάδα. Πρόκειται για τις γρανίτες με γεύση βατόμουρο, λεμόνι και λάιμ και μήλο. Mέχρι στιγμής ο ΕΦΕΤ δεν έχει ανακοινώσει ανάκληση παρτίδων για τις γρανίτες αυτές.

Αυτές είναι οι γρανίτες που ανακαλούνται

«Φρένο» στις γρανίτες για τα παιδιά: Ο άγνωστος κίνδυνος και τα ύποπτα συμπτώματα

Πριν λίγο καιρό οι βρετανικές Αρχές Τροφίμων (FSA) με ανακοίνωσή τους έκρουσαν τον κίνδυνο του κινδύνου στους γονείς για τις γρανίτες του εμπορίου που περιέχουν γλυκερόλη, μια ουσία που σε μεγάλες ποσότητες– μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες στα μικρά παιδιά.

Ποιες είναι οι νέες συστάσεις για τους γονείς για την κατανάλωση γρανιτών από τα παιδιά

Παιδιά κάτω των 7 ετών: Να αποφεύγουν εντελώς τις γρανίτες που περιέχουν γλυκερόλη.

Παιδιά 7-10 ετών: Να καταναλώνουν το πολύ μία γρανίτα την ημέρα (όχι πάνω από 350 ml, δηλαδή περίπου όσο ένα κουτάκι αναψυκτικό).

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της γλυκερόλης στις γρανίτες

Αν ένα παιδί καταναλώσει μεγάλες ποσότητες σε σύντομο χρόνο, ενδέχεται να εμφανίσει:

Υπογλυκαιμία (χαμηλά επίπεδα σακχάρου)

Απώλεια αισθήσεων

Πτώση πίεσης

Ναυτία, εμετό, πονοκέφαλο

Σύγχυση ή υπνηλία