Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Ανακαλούνται επικίνδυνες γρανίτες που πωλούνται και στην Ελλάδα

Ανακαλούνται επικίνδυνες γρανίτες που πωλούνται και στην Ελλάδα Φωτογραφία: Iñigo Ibisate from Pixabay
Ο λόγος που ανακαλούνται γνωστές γρανίτες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τι πρέπει να προσέξετε αν τις καταναλώνετε.

Ανακαλούνται από την ευρωπαϊκή αγορά ακατάλληλες γρανίτες που πωλούνται και στην Ελλάδα καθώς μετά από σχετικούς ελέγχους διαπιστώθηκαν ευρήματα που τις καθιστούν επικίνδυνες για το καταναλωτικό κοινό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την προειδοποίηση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας ειδοποίησης για επικίνδυνα τρόφιμα RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) ανακαλούνται οι επίμαχες γρανίτες καθώς ανιχνεύτηκε υψηλη περιεκτικότητα σε γλυκερίνη. Η γλυκερίνη είναι το συντηρητικό Ε422 που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της περιεκτικότητας σε νερό, ως διαλύτης ή ως γλυκαντικό. Ως υποκατάστατο της ζάχαρης, περιέχει λιγότερες θερμίδες από τη ζάχαρη, και παράλληλα με αυτό, η γλυκύτητα της είναι μόλις 60% εκείνης της ζάχαρης.

Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένες γεύσεις από τις γρανίτες Toxic Waste Sour Slushy που μεταξύ πολλών χωρών στην Ευρώπη πωλούνται και στην Ελλάδα. Πρόκειται για τις γρανίτες με γεύση βατόμουρο, λεμόνι και λάιμ και μήλο. Mέχρι στιγμής ο ΕΦΕΤ δεν έχει ανακοινώσει ανάκληση παρτίδων για τις γρανίτες αυτές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανακαλούνται ελληνικά ροδάκινα γεμάτα απαγορευμένο φυτοφάρμακο

Ανακαλούνται ελληνικά ροδάκινα γεμάτα απαγορευμένο φυτοφάρμακο

Διεθνή
Ανακαλούνται σπόροι καλαμποκιού για ποπ κορν Τουρκίας - Ο καρκινογόνος κίνδυνος

Ανακαλούνται σπόροι καλαμποκιού για ποπ κορν Τουρκίας - Ο καρκινογόνος κίνδυνος

Διεθνή
Ανακαλούνται καραμέλες ζελεδάκια που κυκλοφορούν στην Ελλάδα

Ανακαλούνται καραμέλες ζελεδάκια που κυκλοφορούν στην Ελλάδα

Διεθνή

Αυτές είναι οι γρανίτες που ανακαλούνται

ANAKLISI GRANITES 0d922

«Φρένο» στις γρανίτες για τα παιδιά: Ο άγνωστος κίνδυνος και τα ύποπτα συμπτώματα

Πριν λίγο καιρό οι βρετανικές Αρχές Τροφίμων (FSA) με ανακοίνωσή τους έκρουσαν τον κίνδυνο του κινδύνου στους γονείς για τις γρανίτες του εμπορίου που περιέχουν γλυκερόλη, μια ουσία που σε μεγάλες ποσότητες– μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες στα μικρά παιδιά.

Ποιες είναι οι νέες συστάσεις για τους γονείς για την κατανάλωση γρανιτών από τα παιδιά

Παιδιά κάτω των 7 ετών: Να αποφεύγουν εντελώς τις γρανίτες που περιέχουν γλυκερόλη.

Παιδιά 7-10 ετών: Να καταναλώνουν το πολύ μία γρανίτα την ημέρα (όχι πάνω από 350 ml, δηλαδή περίπου όσο ένα κουτάκι αναψυκτικό).

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της γλυκερόλης στις γρανίτες

Αν ένα παιδί καταναλώσει μεγάλες ποσότητες σε σύντομο χρόνο, ενδέχεται να εμφανίσει:

Υπογλυκαιμία (χαμηλά επίπεδα σακχάρου)

Απώλεια αισθήσεων

Πτώση πίεσης

Ναυτία, εμετό, πονοκέφαλο

Σύγχυση ή υπνηλία

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

3 λόγοι για να τρώτε λιαστές ντομάτες

3 λόγοι για να τρώτε λιαστές ντομάτες

Συνταγή: Παρφέ με μύρτιλο, μπανάνα και φυστικοβούτυρο για υγιεινό πρωινό

Συνταγή: Παρφέ με μύρτιλο, μπανάνα και φυστικοβούτυρο για υγιεινό πρωινό

Πώς η πανσέληνος επηρεάζει την υγεία και τη διάθεσή σας

Πώς η πανσέληνος επηρεάζει την υγεία και τη διάθεσή σας

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Stradivarius: Ανακαλούνται ακατάλληλα γυναικεία αρώματα

Stradivarius: Ανακαλούνται ακατάλληλα γυναικεία αρώματα

Επιχειρήσεις
Ανακαλούνται ελληνικά ροδάκινα γεμάτα απαγορευμένο φυτοφάρμακο

Ανακαλούνται ελληνικά ροδάκινα γεμάτα απαγορευμένο φυτοφάρμακο

Διεθνή
ZARA: Ανακαλούν επικίνδυνο προϊόν τους

ZARA: Ανακαλούν επικίνδυνο προϊόν τους

Επιχειρήσεις
LIDL: Ανακαλούν προϊόν που πωλήθηκε στα σούπερ μάρκετ, πώς θα αποζημιωθούν οι καταναλωτές

LIDL: Ανακαλούν προϊόν που πωλήθηκε στα σούπερ μάρκετ, πώς θα αποζημιωθούν οι καταναλωτές

Επιχειρήσεις

NETWORK

Πότε να πίνετε μηλόξυδο για μεγαλύτερη απώλεια βάρους

Πότε να πίνετε μηλόξυδο για μεγαλύτερη απώλεια βάρους

healthstat.gr
ΤΕΕ/ΤΔΜ: Συγκρότηση ομάδας εργασίας στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του ΥΠΕΝ, για την ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων

ΤΕΕ/ΤΔΜ: Συγκρότηση ομάδας εργασίας στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του ΥΠΕΝ, για την ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων

ienergeia.gr
Νίκος Παπαθανάσης: Κατά 212% αυξημένο το 2026 το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έναντι του 2019

Νίκος Παπαθανάσης: Κατά 212% αυξημένο το 2026 το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έναντι του 2019

ienergeia.gr
Αραγτσί: Το Ιράν είναι διατεθειμένο να ξαναρχίσει «δίκαιες» διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμά

Αραγτσί: Το Ιράν είναι διατεθειμένο να ξαναρχίσει «δίκαιες» διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμά

ienergeia.gr
Η συνήθεια που προκαλεί κατάθλιψη στα παιδιά, σύμφωνα με τους ειδικούς

Η συνήθεια που προκαλεί κατάθλιψη στα παιδιά, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Συνταγή: Παρφέ με μύρτιλο, μπανάνα και φυστικοβούτυρο για υγιεινό πρωινό

Συνταγή: Παρφέ με μύρτιλο, μπανάνα και φυστικοβούτυρο για υγιεινό πρωινό

healthstat.gr
«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Ερωτοαπαντήσεις σχετικές με ερωτήματα πολιτών

«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Ερωτοαπαντήσεις σχετικές με ερωτήματα πολιτών

ienergeia.gr
Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

healthstat.gr