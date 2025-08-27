Games
Ανακαλούνται ελληνικά ροδάκινα γεμάτα απαγορευμένο φυτοφάρμακο

Ανακαλούνται ελληνικά ροδάκινα γεμάτα απαγορευμένο φυτοφάρμακο Φωτογραφία: PEXELS/ Roman Biernacki
Τι εντόπισαν οι Αρχές και αποφάσισαν την ανάκληση των ελληνικών ροδάκινων.

Ανακαλούνται ροδάκινα ελληνικής προέλευσης σύμφωνα με την ενημέρωση των ρουμανικών Αρχών Ασφάλειας Τροφίμων καθώς μετά από ελέγχους διαπιστώθηκε ότι περιέχουν υψηλά ποσοστά από την δραστική ουσία phosmet.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας ειδοποίησης για επικίνδυνα τρόφιμα RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) στα ελληνικής προέλευσης ροδάκινα εντοπίστηκαν υψηλά ποσοστά υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας phosmet γεγονός που οδήγησε στην απόφαση ανάκλησης τους από τις ρουμάνικες αγορές.

Τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων (ΜRLs) της δραστικής ουσίας phosmet. Η δραστική ουσία phosmet, κατά το παρελθόν ήταν ευρέως χρησιμοποιούμενη ουσία και πλέον δεν είναι εγκεκριμένη για χρήση ως φυτοπροστατευτικό προϊόν σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

Οι νέες πολύ χαμηλές τιμές των ανώτατων ορίων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων της δ.ο. phosmet είναι 0,005 mgr/kgr και 0,01 mgr/kgr ανάλογα με το αγροτικό προϊόν, και είναι τιμές του κατώτατου ορίου αναλυτικού προσδιορισμού. Η ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων της δ.ο. phosmet, δύναται να οδηγήσει σε μη συμμορφώσεις όπως κυρώσεις, απόσυρση προϊόντων από την αγορά, ανακοινώσεις στο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) μεταξύ των Κρατών Μελών αλλά και αξιολόγησης των προϊόντων ως προς την ασφάλειά τους με βάση τη χώρα προέλευσης

Έτσι θα απαλλάξετε φρούτα και λαχανικά από φυτοφάρμακα

Η χρήση φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων στα φρούτα και τα λαχανικά εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Έτσι θα απαλλάξετε φρούτα και λαχανικά από φυτοφάρμακα
Αυτό βέβαια δεν αποτελεί λόγο για να αποφεύγετε την κατανάλωσή τους, αφού η θρεπτική τους αξία είναι πολύτιμη για τον οργανισμό. Πριν την κατανάλωσή τους όμως, επιβάλλεται σχολαστικό πλύσιμο ώστε να προφυλαχθείτε στο μέτρο του δυνατού από κάθε είδους μολύνσεις.

Τρεχούμενο νερό

Το καλό πλύσιμο είναι απαραίτητο, ειδικά όταν πρόκειται για λαχανικά που καταναλώνετε ωμά ή φρούτα που τα τρώτε με τη φλούδα. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία απορροφώνται αυτούσια από το φυτό και δεν φεύγουν με το πλύσιμο, τα περισσότερα σύγχρονα φάρμακα όμως δεν εισχωρούν στο εσωτερικό τους και είναι εύκολο να απομακρυνθούν. Το σχολαστικό πλύσιμο με άφθονο τρεχούμενο νερό απομακρύνει τη λεγόμενη «μηχανική» μόλυνση και εξουδετερώνει σε μεγάλο βαθμό μικρόβια και βακτήρια. Ως εκ τούτου θεωρείται ο ιδανικότερος τρόπος για να πλύνετε φρούτα και λαχανικά.

Ξίδι

Αρκετοί είναι αυτοί που πλένουν τα λαχανικά με ξίδι. Η μέθοδος αυτή είναι αποτελεσματική σε ένα βαθμό, καθώς το ξίδι δημιουργεί ένα όξινο περιβάλλον, στο οποίο δεν μπορούν να επιβιώσουν κάποιοι μικροοργανισμοί. Οι ανθεκτικοί μικροοργανισμοί όμως αντέχουν σε ανάλογες συνθήκες, συνεπώς το ξίδι δεν αποτελεί πανάκεια.

Μούλιασμα σε νερό

Αν βάζετε τα λαχανικά να μουλιάζουν σε λεκάνη με νερό ή στο νεροχύτη, θεωρώντας ότι εξαλείφετε τα μικρόβια, τότε αλλάξτε τακτική. Όχι μόνο δεν τα καθαρίζετε, αλλά τα καταστρέφετε. Αφενός μεν χάνουν τις θρεπτικές τους ουσίες, αφετέρου τα μικρόβια μετακινούνται και πάνε ακόμη και σε μέρη που δεν υπήρχαν πριν. Ακόμη πάντως και αν τα μουλιάζετε, μετά πρέπει να τα ξεπλένετε με τρεχούμενο νερό. Γενικά, πρέπει να επιμένετε στην περιοχή γύρω από το κοτσάνι, καθώς εκεί εισχωρούν υπολείμματα από φυτοφάρμακα και ζωύφια. Επιμείνετε ιδιαίτερα σε λαχανικά, όπως το μαρούλι, το λάχανο και το κουνουπίδι που έχουν πυκνά φύλλα και μαζεύουν χώμα κα μικρόβια.

