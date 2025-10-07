Ο λόγος ανάκλησης για τα επιτραπέζια λευκά σταφύλια ιταλικής προέλευσης.

Ανάκληση ακατάλληλων επιτραπέζιων λευκών σταφυλιών μετά από ανίχνευση του εντομοκτόνου acetamiprid είναι σε εξέλιξη στις ευρωπαϊκές αγορές.

Eιδικότερα, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τρόφιμα και Ζωοτροφές (RASFF) στάλθηκε ειδοποίηση σχετικά με υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου υπολειμμάτων εντομοκτόνου σε λευκά επιτραπέζια σταφύλια προέλευσης Ιταλίας. Η ειδοποίηση κοινοποιήθηκε από τη Σλοβενία και έχει επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Προς ώρας η ανάκληση δεν αφορά την Ελλάδα αλλά ο κώδωνας κινδύνου έχει σημανθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες με τις πρώτες ανακλήσεις να έχουν γίνει από τους καταναλωτές στη Σλοβενία Δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά ασθένειας ή δηλητηρίασης.

Το acetamiprid είναι ένα διασυστηµατικό εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου, µε ευρύ φάσµα δράσης εναντίον κυρίως µυζητικών εντόµων καθώς και μασητικών εντόμων σε πολλές καλλιέργειες Το acetamiprid ανήκει στην ομάδα των νεονικοτινοειδών και δρα δεσµεύοντας τους µετασυναπτικούς (νικοτινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστηµα του εντόµου.

Ο πιο εύκολος τρόπος για να απομακρύνετε εντομοκτόνα από φρούτα και λαχανικά

Υπάρχει ένα απλό κόλπο που μπορεί να μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από αυτά τις χημικές ουσίες των εντομοκτόνων. Διατροφολόγοι και χημικοί ερευνητές προτείνουν να τα πλένουμε σε ένα διάλυμα νερού και ξυδιού. Συνιστούν το μούλιασμα των φρούτων και λαχανικών σε αυτό το διάλυμα με αναλογία 10% ξύδι και 90% νερό για περίπου 15 με 20 λεπτά.

Η μέθοδος αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε φρούτα και λαχανικά με πορώδη επιφάνεια όπως τα σταφύλια, τα μούρα, οι φράουλες κτλ. διότι μπορεί να απορροφήσουν πολύ ξύδι και να χαλάσουν. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντί για ξύδι, χυμό λεμονιού. Αυτή η μέθοδος απομακρύνει το μεγαλύτερο μέρος των υπολειμμάτων εντομοκτόνων που εμφανίζονται συνήθως στην επιφάνεια. Αν και υπάρχουν ορισμένα γεωργικά φάρμακα που απορροφώνται αυτούσια από το φυτό και δεν φεύγουν με το πλύσιμο, τα περισσότερα φάρμακα δεν εισχωρούν στο εσωτερικό τους και επομένως είναι εύκολο να απομακρυνθούν. Σε κάθε περίπτωση πολύ καλό και σχολαστικό πλύσιμο με άφθονο τρεχούμενο νερό απομακρύνει τη μόλυνση, εξουδετερώνοντας έτσι μεγάλο αριθμό μικροβίων και βακτηρίων.