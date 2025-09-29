Δεν έχουν τέλος οι ανακλήσεις φρούτων και λαχανικών με ίχνη εντομοκτόνων και φυτοφαρμάκων.

Ανακαλούνται από τις ευρωπαϊκές αγορές επικίνδυνα σταφύλια καθώς εντοπίστηκαν ότι περιέχουν υψηλά ίχνη εντομοκτόνων.

Ειδικότερα, οι βελγικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων με επισήμανσή τους στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας ειδοποίησης για επικίνδυνα τρόφιμα RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) κοινοποίησαν προειδοποίηση για υπέρβαση μέγιστου επιτρεπτού ορίου (MRL) για το εντομοκτόνο lambda-cyhalothrin σε λευκά σταφύλια από Ιταλία. Η υπέρβαση σχετίζεται με το εντομοκτόνο lambda-cyhalothrin σε λευκά επιτραπέζια σταφύλια με κουκούτσι.

Προς ώρας η ανάκληση δεν περιλαμβάνει την Ελλάδα στις χώρες που έχουν διακινηθεί αυτά τα σταφύλια. Σε πρώτη φάση η ανάκληση αφορά το Βέλγιο καθώς τα επίμαχα σταφύλια πωλήθηκαν μέσω καταστημάτων ALDI από 14/09/2025 – 23/09/2025. Στις οδηγίες ανάκλησης σημειώνεται ότι «Το προϊόν περιέχει υψηλά υπολείμματα εντομοκτόνου (lambda-cyhalothrine) πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Μην καταναλώσετε το προϊόν. Επιστρέψτε το στο κατάστημα. Η ALDI NV θα σας επιστρέψει πλήρως το ποσό αγοράς, χωρίς να απαιτείται η απόδειξη.»

Ο πιο εύκολος τρόπος για να απομακρύνετε τα φυτοφάρμακα από φρούτα και λαχανικά

Υπάρχει ένα απλό κόλπο που μπορεί να μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από αυτά τις χημικές ουσίες των φυτοφαρμάκων. Διατροφολόγοι και χημικοί ερευνητές προτείνουν να τα πλένουμε σε ένα διάλυμα νερού και ξυδιού. Συνιστούν το μούλιασμα των φρούτων και λαχανικών σε αυτό το διάλυμα με αναλογία 10% ξύδι και 90% νερό για περίπου 15 με 20 λεπτά.

Η μέθοδος αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε φρούτα και λαχανικά με πορώδη επιφάνεια όπως τα σταφύλια, τα μούρα, οι φράουλες κτλ. διότι μπορεί να απορροφήσουν πολύ ξύδι και να χαλάσουν. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντί για ξύδι, χυμό λεμονιού. Αυτή η μέθοδος απομακρύνει το μεγαλύτερο μέρος των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων που εμφανίζονται συνήθως στην επιφάνεια.

Αν και υπάρχουν ορισμένα γεωργικά φάρμακα που απορροφώνται αυτούσια από το φυτό και δεν φεύγουν με το πλύσιμο, τα περισσότερα φάρμακα δεν εισχωρούν στο εσωτερικό τους και επομένως είναι εύκολο να απομακρυνθούν. Σε κάθε περίπτωση πολύ καλό και σχολαστικό πλύσιμο με άφθονο τρεχούμενο νερό απομακρύνει τη μόλυνση, εξουδετερώνοντας έτσι μεγάλο αριθμό μικροβίων και βακτηρίων.