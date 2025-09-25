Τι εντόπισαν οι έλεγχοι του ΕΦΕΤ και αποφασίστηκε η ανάκληση παρτίδας του τροφίμου.

Ανακαλούνται από τον ΕΦΕΤ ακατάλληλα αποξηραμένα βερίκοκα.

Ειδικότερα, ανακαλούνται παρτίδες από το τρόφιμο «Dried Osmotic Apricot - Βερίκοκο Αφυδατωμένο» σε πλαστική κλειστή συσκευασία 1Kg, με αριθμό παρτίδας Batch No OSAPR140725 Προέλευσης Σερβίας, ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: 01/2027, που διατίθεται από την επιχείρηση «HEALTH TRADE» με έδρα στον Λόγγο-Αιγιαλείας Αχαΐας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το προϊόν, εξετάστηκε από το Τμήμα Χ.Y. Καβάλας της Χημικής Υπηρεσίας Αν. Μακεδονίας & Θράκης του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε μη κανονικό και μη ασφαλές διότι διαπιστώθηκε ότι περιέχει το συντηρητικό διοξείδιο του θείου σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 10 mg/kg, αλλά στη συσκευασία του δεν αναγράφεται η ουσία θειώδη, η οποία είναι αλλεργιογόνος, ενώ θα έπρεπε να τονίζεται με είδος χαρακτήρων που κάνει σαφή διάκριση από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών.

Σημειώνεται ότι το διοξείδιο του θείου και οι θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10mg/kg είναι αλλεργιογόνα συστατικά και μπορούν να επηρεάσουν άτομα με ευαισθησία σε αυτα.

Το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ζήτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ προϊόν, από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Αυτά είναι τα αποξηραμένα βερίκοκα που ανακαλούνται

Σύμφωνα με ενημέρωση της επιχείρησης «HEALTH TRADE» το εν λόγω προϊόν διατίθεται και σε συσκευασία των 100 γρ με τα ίδια στοιχεία παρτίδας (Batch No OSAPR140725-SAK).

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα προϊόντα της επίμαχης παρτίδας, ανεξαρτήτως μεγέθους συσκευασίας και έχουν αλλεργία στα θειώδη να μην τα καταναλώσουν.