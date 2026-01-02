Νέα κλιμάκωση στη ρήξη μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και ΗΑΕ με φόντο την Υεμένη.

Η κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, ξεκίνησε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των αυτονομιστών που υποστηρίζονται από τα ΗΑΕ, κλιμακώνοντας την ήδη τεταμένη κατάσταση στη χώρα.

Η κυβέρνηση της Υεμένης χαρακτήρισε την επιχείρηση που ξεκίνησε την Παρασκευή, ειρηνική, και με σκοπό την ανάκτηση στρατιωτικών θέσεων από τους αυτονομιστές του νότιου τμήματος που υποστηρίζονται από τα ΗΑΕ. Οι αυτονομιστές με τη σειρά τους δήλωσαν πως έγιναν επτά σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Χαντραμούτ της Υεμένης, ο οποίος υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε την κίνηση, που σηματοδοτεί την τελευταία κλιμάκωση στην Υεμένη. Από τον Δεκέμβριο έχει εκδηλωθεί ρήξη μεταξύ των δυνάμεων του Κόλπου, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς υποστηρίζουν αντίθετες πλευρές.

Ανώτερος αξιωματούχος του Νότιου Μεταβατικού Συμβουλίου (STC), που υποστηρίζεται από τα ΗΑΕ, δήλωσε στο Reuters ότι η επιχείρηση της Σαουδικής Αραβίας δεν ήταν ειρηνική.

«Η Σαουδική Αραβία παραπλάνησε εν γνώσει της τη διεθνή κοινότητα ανακοινώνοντας μια ειρηνική επιχείρηση που δεν είχε όμως ποτέ καμία πρόθεση να διατηρήσει ειρηνική», δήλωσε ο Αμρ Αλ Μπιντ σε ανακοίνωσή του. «Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι εξαπέλυσαν επτά αεροπορικές επιδρομές λίγα λεπτά αργότερα», είπε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποιος ελέγχει τι στην Υεμένη

Κατάληψη στη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση

Η τηλεόραση της Υεμένης αναφέρει ότι ο κυβερνήτης της επαρχίας Χαντραμούτ δήλωσε ότι οι δυνάμεις έχουν πάρει τον έλεγχο του στρατοπέδου της 37ης Ταξιαρχίας στην Αλ Χασάα, τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση στην περιοχή.

Η Υεμένη βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο για πάνω από μια δεκαετία, με τους αντάρτες Χούθι να ελέγχουν μεγάλο μέρος των βόρειων περιοχών, ενώ ένας συνασπισμός που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ στηρίζει την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση στο νότο.

Ωστόσο, τα ΗΑΕ βοηθούν επίσης τους νότιους αυτονομιστές που ζητούν την απόσχιση της Νότιας Υεμένης για άλλη μια φορά από την Υεμένη. Όσοι είναι ευθυγραμμισμένοι με το συμβούλιο έχουν υψώσει όλο και περισσότερο τη σημαία της Νότιας Υεμένης, η οποία ήταν ξεχωριστή χώρα από το 1967 έως το 1990.

Η ευκαιρία εδώ για το Μεταβατικό Συμβούλιο του Νότου (STC) είναι να προχωρήσει προς τον διαχωρισμό, να αποκτήσει ένα νότιο κράτος, το οποίο ήταν το όνειρό του εδώ και δεκαετίες.

Η στιγμή είναι καθοριστική για την αναδιάρθρωση της περιοχής. Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα έχει αλλάξει τα πάντα. Άλλαξε την αντίληψη για την εθνική ασφάλεια στα μεγάλα κράτη της περιοχής. Άλλαξε επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι «μικροί παίκτες» αντιμετωπίζουν τις δυνατότητες στις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν.

Στόχος οι στρατιωτικές θέσεις

Η κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, δήλωσε σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή ότι διόρισε τον κυβερνήτη του Χαντραμούτ, Σάλεμ Άχμεντ Σαΐντ αλ-Κουνμπάσι, υπεύθυνο να αναλάβει τη συνολική διοίκηση των δυνάμεων «Ασπίδα Πατρίδας» στην ανατολική επαρχία, παρέχοντάς του πλήρη στρατιωτική και διοικητική εξουσία, σε αυτό που χαρακτήρισε ως κίνηση για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της τάξης.

«Δεν πρόκειται για κήρυξη πολέμου», δήλωσε ο κυβερνήτης σε ομιλία του στην τηλεόραση της Υεμένης, προσθέτοντας ότι η κίνηση αυτή στοχεύει στην αποτροπή της χρήσης στρατοπέδων για την απειλή της ασφάλειας και στην προστασία του Χαντραμούτ από το να διολισθήσει στο χάος.

Ένας εκπρόσωπος του STC, ο Μοχάμεντ αλ-Νακίμπ, δήλωσε αργότερα την Παρασκευή ότι οι δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή σε όλη την περιοχή και προειδοποίησε ότι είναι έτοιμες να απαντήσουν δυναμικά.

Ο Μπιντ του STC δήλωσε στο Reuters ότι τρεις από τις αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν το στρατιωτικό στρατόπεδο Αλ Χάσα, ένα από τα μεγαλύτερα στην επαρχία. Τρεις πηγές από την Υεμένη δήλωσαν στο Reuters ότι τεθωρακισμένα οχήματα που ανήκουν στην κυβέρνηση που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία κινούνται προς το στρατόπεδο Αλ Χάσα στο Χαντραμούτ, το οποίο έχει τη δυνατότητα να στεγάσει χιλιάδες στρατιώτες και καταλήφθηκε από το STC τον Δεκέμβριο.

Τα ΗΑΕ υποστηρίζουν το STC, το οποίο κατέλαβε μεγάλες εκτάσεις της νότιας Υεμένης τον περασμένο μήνα από την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία, η οποία με τη σειρά της θεώρησε την κίνηση ως απειλή. Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι αποσύρουν τις υπόλοιπες δυνάμεις τους από την Υεμένη, αφού η Σαουδική Αραβία υποστήριξε την έκκληση για αποχώρηση των δυνάμεών της εντός 24 ωρών, σε μια από τις σοβαρότερες διαφωνίες μεταξύ των δύο πετρελαϊκών δυνάμεων του Κόλπου που έχουν εκδηλωθεί ποτέ δημόσια.

Η κίνηση αυτή μείωσε για λίγο τις εντάσεις, αλλά οι διαφωνίες μεταξύ των διαφόρων ομάδων επί του εδάφους στην Υεμένη επιμένουν.

Η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ είναι και οι δύο σημαντικοί παράγοντες στην ομάδα εξαγωγέων πετρελαίου του ΟΠΕΚ και τυχόν διαφωνίες μεταξύ τους θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη συναίνεση για την παραγωγή πετρελαίου. Αυτοί και έξι άλλα μέλη του ΟΠΕΚ+ συναντώνται διαδικτυακά την Κυριακή και οι εκπρόσωποι του ΟΠΕΚ+ δήλωσαν ότι θα παρατείνουν την πολιτική διατήρησης της παραγωγής του πρώτου τριμήνου αμετάβλητης.

Με πληροφορίες του Reuters/Al Jazeera