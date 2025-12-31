«Όταν θα φτάσει η κατάλληλη στιγμή, θα είμαστε έτοιμοι να αποκαταστήσουμε το κράτος μας» δήλωσε εκπρόσωπος των αυτονομιστών της Υεμένης.

Οι αυτονομιστές του Μεταβατικού Συμβουλίου του Νότου (STC), που έχουν καταλάβει μεγάλες εκτάσεις στην Υεμένη τις τελευταίες εβδομάδες, «είναι αποφασισμένοι» να αποκαταστήσουν το κράτος της Νότιας Υεμένης, ανέφερε την Τετάρτη εκπρόσωπός τους.

«Με αυτά που συνέβησαν πρόσφατα, οι κάτοικοι του Νότου είναι ακόμη πιο αποφασισμένοι, ψυχολογικά και συναισθηματικά, να αποκαταστήσουν το Κράτος» είπε ο εκπρόσωπος του STC Ανουάρ αλ Ταμίμι, αναφερόμενος στη Λαϊκή Δημοκρατία της Υεμένης, που ήταν ανεξάρτητο κράτος μεταξύ 1967-1990.

«Όταν θα φτάσει η κατάλληλη στιγμή, θα είμαστε έτοιμοι να αποκαταστήσουμε το κράτος μας. Οι συνθήκες θα καθορίσουν εάν αυτό θα γίνει μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ή αμέσως», πρόσθεσε.

Η αστραπιαία επίθεση του κινήματος, το οποίο στηρίζεται από τα ΗΑΕ, γίνεται σε μια χώρα ήδη διαλυμένη από τον 10ετή εμφύλιο πόλεμο μεταξύ της κυβέρνησης, η οποία στηρίζεται από έναν στρατιωτικό συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, και των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι.

Παρά τα αεροπορικά πλήγματα εναντίον των θέσεών τους και τις εκκλήσεις του Ριάντ να αποσυρθούν, οι αυτονομιστές του STC λένε ότι θα διατηρήσουν τις θέσεις τους και να ενισχύσουν τον έλεγχό τους στα εδάφη που κατέλαβαν.

Η Σαουδική Αραβία, που στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, έχει ζητήσει πολλές φορές από το STC να αποσυρθεί από τα εδάφη που κατέλαβε πρόσφατα και ιδίως από τις ζώνες στα νότια σύνορά της. Εξαπέλυσε επίσης αεροπορικά πλήγματα εναντίον θέσεων του STC.

Την Τρίτη, ο στρατιωτικός συνασπισμός έπληξε ένα φορτίο όπλων που φέρεται ότι προέρχονταν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε ένα λιμάνι που ελέγχεται από το STC και ζήτησε από τα ΗΑΕ να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από την Υεμένη, κάτι που το Αμπού Ντάμπι έκανε δεκτό.

Μέσα σε έναν μήνα αφότου ξεκίνησε τις επιχειρήσεις του, το STC ελέγχει σχεδόν όλα τα εδάφη της πρώην Λαϊκής Δημοκρατίας της Υεμένης.

Με πληροφροίες του ΑΠΕ