Η ισραηλινή επίθεση είναι αντίποινα στην επίθεση με drones των Χούθι την Τετάρτη.

Το Ισραήλ βομβαρδίζει την πόλη Σαναά της Υεμένης μια μέρα μετά την επίθεση με drone στο Εϊλάτ.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους που συνδέονται με τους Χούθι στη Σαναά, μια μέρα αφότου εκείνοι ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση με drone σε ξενοδοχείο στο θέρετρο Εϊλάτ της Ερυθράς Θάλασσας του Ισραήλ.

Μεταξύ των στόχων του Ισραήλ ήταν το αρχηγείο ελέγχου του γενικού επιτελείου των Χούθι, οι εγκαταστάσεις ασφαλείας και πληροφοριών, καθώς και στρατόπεδα, ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του, σύμφωνα με το Reuters.

«Έχουμε πλέον πραγματοποιήσει ένα ισχυρό πλήγμα σε πολυάριθμους στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χούθι στη Σαναά», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, σε ανάρτησή του στο X.

{https://twitter.com/Israel_katz/status/1971207592643862831}

{https://twitter.com/IDFFarsi/status/1971213178018152585}