Τα συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ στην Υεμένη έχουν σταθερά αποκλίνει τα τελευταία χρόνια.

Σημαντική κλιμάκωση στις σχέσεις Σαουδικής Αραβίας - Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων πυροδότησε η αεροπορική επιδρομή ενός συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στο λιμάνι Μουκάλα της νότιας Υεμένης.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν την Τρίτη ότι είναι απογοητευμένα από την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας σε έκκληση που έγινε προς τις δυνάμεις τους να αποχωρήσουν από την Υεμένη εντός 24 ωρών, μετά την επίθεση σε αυτό που το Ριάντ χαρακτήρισε, ως αποστολή όπλων που συνδέεται με τα ΗΑΕ.

Σημειώνοντας την εθνική ασφάλεια ως κόκκινη γραμμή, η Σαουδική Αραβία ισχυρίστηκε ότι τα ΗΑΕ είχαν πιέσει τους νότιους αυτονομιστές της Υεμένης να διεξάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις που είχαν φτάσει στα σύνορα του βασιλείου.

Αυτή είναι η πιο έντονη «γλώσσα» που έχει χρησιμοποιήσει το Ριάντ μέχρι στιγμής εναντίον των ΗΑΕ στη διαμάχη μεταξύ των δύο γειτόνων, οι οποίοι κάποτε συνεργάζονταν με κοινό στόχο τους Χούθι της Υεμένης, αντάρτες προσκείμενοι στο Ιράν. Ωστόσο, τα συμφέροντα και των δύο στην Υεμένη έχουν σταθερά αποκλίνει τα τελευταία χρόνια.

Αρνούνται τις κατηγορίες τα ΗΑΕ

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ αρνήθηκε ότι το φορτίο περιείχε όπλα και εξέφρασε «βαθιά λύπη» για τη δήλωση της Σαουδικής Αραβίας. Καταδίκασε έντονα «τους ισχυρισμούς ότι άσκησε πίεση ή έδωσε εντολή σε οποιοδήποτε μέρος της Υεμένης να πραγματοποιήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις που θα υπονόμευαν την ασφάλεια του αδελφού βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας ή θα στοχοποιούσαν τα σύνορά του».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι αποσύρουν τις δυνάμεις που έχουν απομείνει στην Υεμένη εθελοντικά, μετά τη στάση της Σαουδικής Αραβίας. Η κίνηση αυτή ακολούθησε μια αεροπορική επιδρομή του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στο λιμάνι Μουκάλα της νότιας Υεμένης.

Οι ηγέτες του STC (Μεταβατικό Συμβούλιο του Νότου) δήλωσαν επίσης ότι το τελεσίγραφο για την αποχώρηση των δυνάμεων των ΗΑΕ δεν είχε νομική βάση και επέμειναν ότι θα παραμείνει «κύριος εταίρος» στη μάχη κατά του κινήματος Χούθι που υποστηρίζεται από το Ιράν, το οποίο ελέγχει μεγάλο μέρος της βορειοδυτικής Υεμένης.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο επικεφαλής του οκταμελούς προεδρικού συμβουλίου - στο οποίο περιλαμβάνονται εκπρόσωποι του STC - ανακοίνωσε ότι ακυρώνει ένα κοινό αμυντικό σύμφωνο με τα ΗΑΕ και διατάζει τις δυνάμεις τους να αποχωρήσουν «προς όφελος της διαφύλαξης της ασφάλειας όλων των πολιτών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στην ενότητα, την κυριαρχία, τη σταθερότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Υεμένης».

Ο Ρασάντ αλ-Αλίμι κήρυξε επίσης κατάσταση έκτακτης ανάγκης για περίοδο 90 ημερών, την οποία χαρακτήρισε απαραίτητη για την αντιμετώπιση των Χούθι και αυτού που περιέγραψε ως «εσωτερική διαμάχη υπό την ηγεσία στασιαστικών στρατιωτικών στοιχείων που έλαβαν εντολές από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».

«Δυστυχώς, έχει επιβεβαιωθεί οριστικά ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα άσκησαν πιέσεις και έδωσαν εντολή στο STC να υπονομεύσει και να επαναστατήσει κατά της εξουσίας του κράτους μέσω στρατιωτικής κλιμάκωσης», είπε ο Αλίμι.

Η ανακοίνωση του Αλίμι ήρθε μετά από εκείνη του εκπροσώπου του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας - στον οποίο συμμετέχουν τα ΗΑΕ - ότι πραγματοποίησε μια «περιορισμένη» αεροπορική επιδρομή σε όπλα και στρατιωτικά οχήματα για τις δυνάμεις του STC στο λιμάνι Μουκάλα της νότιας Υεμένης, τα οποία έφτασαν με δύο πλοία από τα ΗΑΕ. Οι αποστολές αποτελούσαν «άμεση απειλή και κλιμάκωση που απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα», δήλωσε ο Υποστράτηγος Τούρκι αλ-Μαλίκι.

Ένας αξιωματούχος στο λιμάνι δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ότι ελήφθη προειδοποίηση για εκκένωση στις 04:00 τοπική ώρα και ότι χτυπήθηκε μια ανοιχτή περιοχή στις εγκαταστάσεις περίπου 15 λεπτά αργότερα.

Οι τριβές κλιμακώθηκαν εντός του συνασπισμού, καθώς το Αμπού Ντάμπι υποστήριζε τους νότιους αυτονομιστές που επιδιώκουν αυτοδιοίκηση, ενώ το Ριάντ συνέχισε να υποστηρίζει την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, δημιουργώντας τελικά μια ανοιχτή ρήξη μεταξύ των συμμάχων του Κόλπου.

Τα ΗΑΕ ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι αιφνιδιάστηκαν από την αεροπορική επιδρομή και ότι το φορτίο που είχε δεχθεί επίθεση δεν περιείχε όπλα και προοριζόταν για τις δυνάμεις των ΗΑΕ. Δήλωσαν ότι η παρουσία τους στην Υεμένη ήρθε μετά από έκκληση της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης και εντός του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας. Τόνισαν ότι «η αντιμετώπιση των πρόσφατων εξελίξεων πρέπει να γίνεται υπεύθυνα και με τρόπο που να αποτρέπει την κλιμάκωση, με βάση αξιόπιστα στοιχεία και τον υπάρχοντα συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών».

Σαουδική Αραβία Vs ΗΑΕ

Τα ΗΑΕ ήταν μέλος του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας που μάχεται το κίνημα των Χούθι στην Υεμένη από το 2015. Το 2019 ξεκίνησαν την απόσυρση των στρατευμάτων τους από τη χώρα, αλλά παρέμειναν προσηλωμένα στην διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.

Το STC αργότερα αποφάσισε να επιδιώξει αυτοδιοίκηση στο νότο και μέσα στον Δεκέμβριο ξεκίνησε μια επίθεση εναντίον των στρατευμάτων της Υεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, φέρνοντας τα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία πιο κοντά από ποτέ σε αντιπαράθεση στην Υεμένη και διακινδυνεύοντας την αναζωπύρωση ενός μακροχρόνιου εμφυλίου πολέμου.

Η προέλαση έσπασε χρόνια αδιεξόδου, με το STC να διεκδικεί ευρύ έλεγχο του νότου, συμπεριλαμβανομένης της επαρχίας Χαντραμούτ. Η Σαουδική Αραβία είχε προειδοποιήσει το STC κατά των στρατιωτικών κινήσεων στο Χαντραμούτ και είχε ζητήσει την απόσυρση των δυνάμεών του. Αλλά το STC απέρριψε την έκκληση της Σαουδικής Αραβίας.

Η επίθεση

Η περιορισμένη αεροπορική επιδρομή νωρίς την Τρίτη ακολούθησε την άφιξη δύο πλοίων από το λιμάνι Φουτζέιρα των ΗΑΕ το Σάββατο και την Κυριακή χωρίς την άδειά της Σαουδικής Αραβίας, ανέφερε ο συνασπισμός. Αφού έφτασαν στη Μουκάλα, τα πλοία απενεργοποίησαν τα συστήματα παρακολούθησης και ξεφόρτωσαν μεγάλες ποσότητες όπλων και οχημάτων μάχης για να υποστηρίξουν το STC, πρόσθεσε.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει ένα πλοίο που φέρεται να λέγεται «Γροιλανδία» από το οποίο, όπως ανέφερε, ξεφορτώθηκαν όπλα και οχήματα μάχης,. Πρόσθεσε πως προήλθε από το λιμάνι Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης και διαχειριστής του πλοίου είναι η Salem Al Makrani Cargo Company, με έδρα το Ντουμπάι, με υποκατάστημα στη Φουτζάιρα, αναφέρει η εταιρεία στο site της. Απέπλευσε από το λιμάνι της Φουτζάιρα στις 23 Δεκεμβρίου σύμφωνα με το MagicPort, μια ψηφιακή πλατφόρμα για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, και έφτασε στην Αλ Μουκάλα στις 28 Δεκεμβρίου. Το site ανέφερε ότι αναχώρησε από την Αλ Μουκάλα νωρίς το πρωί της 29ης Δεκεμβρίου για τη Φουτζάιρα.

