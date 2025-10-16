«Θα κάνουμε το ίδιο απέναντι σε κάθε απειλή», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεών τους, Μουχάμαντ Αμπντ αλ Καρίμ αλ Γκαμάρι, σκοτώθηκε «κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του» και προειδοποίησαβν το Ισραήλ πως θα τιμωρηθεί.

Οι αντάρτες της Υεμένης δεν κατηγόρησαν ευθέως το Ισραήλ για τη δολοφονία του, αλλά τόνισαν πως δεν έχει τελειώσει η σύγκρουσή τους με τη χώρα. Το Ισραήλ θα «λάβει την αποτρεπτική τιμωρία του για τα εγκλήματα που διέπραξε», προειδοποίησαν.

Ο Γκαμάρι ήταν μέλος του «Γραφείου Τζιχάντ» των Χούθι, του οποίου ηγείται ο Αμπντούλ Μάλικ αλ Χούθι, ο υπεύθυνος για την εποπτεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Τον περασμένο Αύγουστο το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στη Σαναά της Υεμένης, στα οποία σκοτώθηκαν ο πρωθυπουργός της υπό τους Χούθι κυβέρνησης και υπουργοί. Τότε το Ισραήλ είχε ανακοινώσει πως στόχος ήταν ο αλ Γκαμάρι, ο υπουργός Άμυνας και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, επανέλαβε σήμερα ότι ο Γκαμάρι ήταν στους στόχους εκείνης της επίθεσης. «Θα κάνουμε το ίδιο απέναντι σε κάθε απειλή στο μέλλον», προειδοποίησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Reuters, AFP