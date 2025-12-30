Περισσότερα από 324.000 ευρώ τα επιβληθέντα πρόστιμα σε ελέγχους από τη 1 έως τις 29 Δεκεμβρίου.

Σοκαριστικά ευρήματα αποκάλυψαν οι εκτεταμένοι αγορανομικοί και υγειονομικοί έλεγχοι που πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής το διάστημα από 1 έως 29 Δεκεμβρίου. Συνολικά 12 τόνοι αλλοιωμένων κρεάτων, παρασκευασμάτων και τροφίμων φυτικής προέλευσης μπλοκαρίστηκαν πριν φτάσουν στο πιάτο των καταναλωτών, αποτρέποντας έναν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Τα κατασχεθέντα προϊόντα, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, παρουσίαζαν εκτεταμένες αλλοιώσεις, προβλήματα συντήρησης και παραβιάσεις των κανόνων υγιεινής, συνθέτοντας μια πραγματική υγειονομική «βόμβα» ενόψει της αυξημένης κατανάλωσης των εορτών.

Χιλιάδες έλεγχοι και εκατοντάδες παραβάσεις

Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα πραγματοποιήθηκαν 4.585 έλεγχοι σε όλο το φάσμα της αγοράς – από σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές μέχρι αποθήκες, σφαγεία και επιχειρήσεις εστίασης. Οι ελεγκτές εντόπισαν 628 παραβάσεις, με τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν να φτάνουν συνολικά τα 324.400 ευρώ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα τρόφιμα ζωικής και φυτικής προέλευσης. Από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας διενεργήθηκαν πάνω από 2.200 έλεγχοι, που οδήγησαν στην κατάσχεση τεράστιων ποσοτήτων αλλοιωμένων προϊόντων και στην επιβολή κυρώσεων, ενώ παράλληλα έγιναν εκατοντάδες συστάσεις συμμόρφωσης.

Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, οι έλεγχοι εντατικοποιήθηκαν, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής. Όπως υπογράμμισε, η Περιφέρεια δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν να παίζει με την υγεία των πολιτών ή να κερδοσκοπεί εις βάρος τους, τονίζοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί βρίσκονται καθημερινά «στο πεδίο», σε κάθε γειτονιά.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 775 έλεγχοι σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, 693 σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης, 614 έλεγχοι εξαγωγών, 154 σε εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης και 38 σε σφαγεία. Κατασχέθηκαν συνολικά 12 τόνοι αλλοιωμένων κρεάτων και παρασκευασμάτων, καθώς και τροφίμων φυτικής προέλευσης, ενώ ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία επιβολής προστίμων. Παράλληλα έγιναν 292 συστάσεις συμμόρφωσης.

Την ίδια περίοδο, οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής πραγματοποίησαν 1459 ελέγχους, όπου διαπίστωσαν 116 παραβάσεις, επικυρώνοντας μέχρι στιγμής πρόστιμα ύψους 324.400 ευρώ. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, ότι τα περισσότερα από αυτά -συνολικά 200.000 ευρώ- επιβλήθηκαν κατά τον έλεγχο 56 πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας, όπου διαπιστώθηκαν 10 παραβάσεις.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης 259 έλεγχοι σε λαϊκές αγορές και ισάριθμοι σε καταστήματα ένδυσης - υπόδησης, 254 σε συνοικιακά παντοπωλεία, 168 σε καταστήματα εστίασης, 130 σε αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία, 98 σε σούπερ μάρκετ, 81 σε καταστήματα οικιακού εξοπλισμού, 68 σε καταστήματα παροχής υπηρεσιών (κουρεία, κομμωτήρια, πλυντήρια, συνεργεία, γυμναστήρια, parking κλπ), 48 σε φαρμακεία - καλλυντικά κ.α.

Τέλος, από τα αρμόδια κλιμάκια των Διευθύνσεων Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής πραγματοποιήθηκαν συνολικά 852 έλεγχοι. Διαπιστώθηκαν 25 παραβάσεις και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία επιβολής προστίμων, ενώ έγιναν και 512 συστάσεις συμμόρφωσης.

Η Περιφέρεια Αττικής ξεκαθαρίζει ότι οι έλεγχοι δεν σταματούν εδώ. Αντίθετα, θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση και το επόμενο διάστημα, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που φτάνουν στον καταναλωτή είναι ασφαλή και πληρούν όλους τους κανόνες υγιεινής.