Τι πρέπει να προσέξετε να έχετε αγοράσει τις επίμαχες παρτίδες που ανακαλούνται.

Ο ΕΟΦ με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους καταναλωτές για την ανάκληση της παρτίδας 9513 του καλλυντικού προϊόντος XHC XPEL HAIR CARE Coconut HAIR MASK λόγω του ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές ως προς τον έλεγχο Formaldehyde, η οποία απαγορεύεται σύμφωνα με τον ΕΚ 1223/2009 και βρέθηκε σε επίπεδο περιεκτικότητας 273,9 mg/kg. Επισημαίνεται ότι το προϊόν περιέχει DMDM Hydantoin ( formaldehyde releaser-συστατικό που απελευθερώνει φορμαλδεϋση),

Παράλληλα ενημερώνει για την ανάκληση της παρτίδας 9868 του καλλυντικού προϊόντος S.U.N.D.A.Y. MOISTURISE SHAMPOO λόγω του ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές του προϊόντος ως προς α) την επισήμανση, καθώς δεν περιέχει τα αναγραφόμενα συντηρητικά συστατικά Methyl- paraben και Propyl-paraben και β) τον έλεγχο Formaldehyde, που σύμφωνα με την νομοθεσία ΕΚ 1223/2009 απαγορεύεται σε καλλυντικά προϊόντα.

Η εταιρεία, GP PRODUCTS AE διανομέας των προϊόντων στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να τα αποσύρουν από την αγορά. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.