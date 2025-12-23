Οι έλεγχοι ποιότητας τροφίμων είναι διαρκείς και εξονυχιστικοί για την προστασία του καταναλωτικού κοινού.

Οι ολλανδικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων προχώρησαν στην ανάκληση μαύρου σουσαμιού προερχόμενο από τη Βολιβία καθώς ανιχνεύθηκε η παρουσία αφλατοξινών. Η ανάκληση αφορά μαύρο σουσάμι το οποίο είχε διανεμηθεί σε διάφορες χώρες της ΕΕ, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Τι έδειξαν οι αναλύσεις και αποφασίστηκε η ανάκληση

Οι αναλύσεις δειγμάτων, που έγιναν στις 5 Δεκεμβρίου 2025, κατέγραψαν Αφλατοξίνη B1: 20,5 µg/kg (όριο ΕΕ: 2 µg/kg) Συνολικές αφλατοξίνες: 24,1 µg/kg (όριο ΕΕ: 4 µg/kg)

Οι τιμές αυτές είναι σημαντικά υψηλότερες από τα όρια ασφαλείας, γεγονός που εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την υγεία. Οι αφελατοξίνες είναι γνωστές για την ηπατοτοξικότητά τους και τον καρκινογόνο χαρακτήρα τους, ενώ η μακροχρόνια έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες στο ήπαρ και αυξημένο κίνδυνο καρκίνου.

Οι αρμόδιες αρχές στην Ολλανδία ενημέρωσαν τους τοπικούς ελεγκτικούς φορείς για το περιστατικό, τους παραλήπτες του προϊόντος σχετικά με τον ενδεχόμενο κίνδυνο. Το προϊόν είχε διανεμηθεί προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, γεγονός που καθιστά επιτακτική την προσοχή των ελληνικών αρχών και των επιχειρήσεων διανομής.

Το περιστατικό αναδεικνύει τη σημασία του συνεχούς ελέγχου εισαγόμενων προϊόντων, της άμεσης ενημέρωσης των καταναλωτών και της συνεργασίας των ευρωπαϊκών και ελληνικών αρχών. Οι αφλατοξίνες αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ειδικά για ευαίσθητες ομάδες όπως τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι.