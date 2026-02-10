Έρχονται τρία κύματα κακοκαιρίας με βροχές-καταιγίδες, χαλαζοπτωσεις, κεραυνική δραστηριότητα, θυελλώδεις νοτιάδες.

Για τρία βαρομετρικά χαμηλά αναμένονται μέχρι την Κυριακή σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Alpha Γιώργο Τσατραφύλλια. Το τρίτο βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να είναι και το πιο ήπιο.

Αναλυτική πρόγνωση:

«Τρία βαρομετρικά χαμηλά μέχρι την Κυριακή...»

Καλό μεσημέρι!

Τρείς ατμοσφαιρικές διαταραχές θα μας απασχολήσουν μέχρι την Κυριακή :

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τετάρτη βράδυ-Πέμπτη μεσημέρι

Πέμπτη μεσημέρι- Παρασκευή

Σάββατο μεσημέρι -Κυριακή

Και οι τρείς διαταραχές έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά:

βροχές-καταιγίδες

χαλαζοπτωσεις

κεραυνική δραστηριότητα

θυελλώδεις νοτιάδες.

Η τρίτη διαταραχή δείχνει πιο εξασθενημένη.

Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα,τη νότια Κρήτη, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Τετάρτη βράδυ και Τσικνοπέμπτη βράδυ τα περισσότερα φαινόμενα στην Αττικη.

Την τσικνοπέμπτη ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος αλλά αν θέλετε να ψήσετε προτιμήστε μεσημεριανές ώρες που θα εκδηλωθούν τα λιγότερα φαινόμενα.Άυριο θα σας πω περισσότερα.

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid02WHvzWJqFD3uooAeMYprmVrgm6k2TfdeeTyqgSdhwUzYk9B2aS5wzsK4C7yJQ6BRHl}