Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει.

Στην κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα, αναφέρθηκε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε νέα του ανάρτηση.

Μάλιστα, νέος γύρος βροχοπτώσεων στην Αττική αναμένεται από το απόγευμα και μετά αν και δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη δυναμική.

Όπως αναφέρει:

«Η κακοκαιρία δεν εχει τελειώσε! Μένουν άλλες 24 ώρες...

Καλημέρα και καλό μήνα!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μέγαλα ύψη βροχής έχουν καταγραφεί από νωρίς το πρωί κυρίως στη θεσσαλία, την Πελοπόννησο, την κεντρική Μακεδονία ,τη Στερεά και τη δυτική Αττική ενώ προβλήματα δημιουργούν οι θυελλώδεις άνεμοι και σε στεριά και σε θάλασσα.

Η κακοκαιρία σταδιακά θα μετατοπιστεί ανατολικά , ωστόσο ακολουθούν οι περιοχές που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή μέχρι αύριο το πρωί όπου η κακοκαιρία θα αρχίσει να εξασθενεί.

Αττική : νέος γύρος βροχοπτώσεων από το απόγευμα και μετά .Δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη δυναμικη».

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid02Q3MCNdSGwsdVjqNy3PgGybxhduDnA8pSxTVWEegUaAwbSMJgqBSMLtBQrGSwQP3jl}