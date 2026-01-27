Για δύο κύματα κακοκαιρίας που πλησιάζουν στην Αττική κάνει λόγο ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Αττική τις επόμενες ημέρες με δύο κύματα κακοκαιρίας που θα έρθουν τα διήμερα Τετάρτη - Πέμπτη και Σάββατο - Κυριακή.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας δεν φαίνεται να είναι «ζόρικη» κακοκαιρία καθώς η ποσότητα της βροχής, όπως αναφέρει δεν φαίνεται να ξεπερνά συνολικά τους 50 τόνους για αυτές τις μέρες.

«Τα δύο κύματα κακοκαιρίας πως θα επηρεάσουν την Αττική»;

Καλημέρα!

Δύο 48ώρα (Τετάρτη-Πέμπτη, Σάββατο-Κυριακή) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες περιμένουμε τις επόμενες ημέρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Αττική θα επηρεαστεί την Πέμπτη το μεσημέρι, το Σάββατο τις πρωινές ώρες και την Κυριακή από το απόγευμα και μετά.

Αν διατηρηθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δεν φαίνεται η πρωτεύουσα να αντιμετωπίσει κάτι «ζόρικο» καθώς η ποσότητα βροχής δεν φαίνεται να ξεπερνά συνολικά τους 50 τόνους για αυτές τις ημέρες.

Η εξέλιξη της κατάστασης θα εξαρτηθεί από την τροχιά και τη δυναμική ενίσχυση των βαρομετρικών χαμηλών στις ελληνικές θάλασσες.Γι’ αυτό, σε μια περιοχή με τόσες ιδιαιτερότητες, ο εφησυχασμός δεν έχει κανέναν χώρο.

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid02isQFN7JfPEBrKNHh9bL6iQQwrQhGYE8yF5tnEheb6Ej6JxcRSsHAAbpQo4xdCqSl}